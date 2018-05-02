EBRD DeFacto’nun halka arzına katılmayı değerlendiriyor

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) DeFacto şirketinin Borsa İstanbul'daki halka arzına katılmayı değerlendirdiklerini bildirdi.

Bankadan yapılan açıklamada, bankanın giyim firması DeFacto'nun Borsa İstanbul’daki halka arzına katılmayı değerlendirdiği kaydedildi.

EBRD’nin resmi internet sitesinde yer alan açıklamada bankanın yatırımının Türkiye’nin yerel sermaye piyasalarının gelişimine katkıda bulunacağı belirtildi.

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Başkanı Suma Chakrabarti ocak ayında Anadolu Ajansı'na verdiği röportajda, "Türkiye bizi en büyük pazarımız. Türkiye’deki son üç yılımızı dikkate alırsanız, son üç yılda toplam 5,4 milyar euroluk yatırım yapmışız. Bu çok büyük hacme sahip bir yatırım. Geçen yıl son üç yılın en düşük yatırım seviyesi olsa da farklı sektörlerde toplam 51 projeye toplam 1,5 milyar euro yatırım gerçekleştirdik. Türkiye yatırımlarımızın toplam hacmi ve portföyümüz içerisindeki payı itibarıyla bizim için son derece önemli.” değerlendirmesinde bulunmuştu.