'E-ticaret hacmi büyüyor'

YAKLAŞIK 2 milyon esnafımızın da bu platformda yer alması ekonomimizin canlanmasında büyük rol oynayacaktır. Gümrük ve Ticaret Bakanlığımızın esnafın e-ticarette aktif şekilde var olması için yeni bir sistem hazırlamaları çok olumlu bir adım. Esnaf cüzi rakamlarla sanal ortamda yer alacak, ürünlerini orada da satabilecek. Bununla beraber Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın da bu konuda girişimleri sürüyor. Yerli ve milli ürünleri ortaya koymaya çalışan küçük ve orta büyüklükteki işletmeler için tekno destek programları geliştiriyor. Küçük esnafın yatırım yaparken yaşadığı birçok zorluk var. Bunlar düşünülerek makine, teçhizat ve yazılım alımlarında destek sağlanması esnafla beraber ekonomiyi de büyütecektir” dedi.