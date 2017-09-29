'E-ticaret gençlerle birlikte patlayacak'

TÜRKİYE'DE e-ticaretin hızla büyüdüğünü belirten Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Nisan 2017 e-ticaret verilerine göre 2013-2016 yılları arasında yüzde 34 büyüyen perakende e-ticaret hacminin tutarı 2016 yılı itibariyle 17,5 milyar TL olarak kayda geçti. E-ticaretin ülkemizde toplam perakendeden aldığı pay 2016 itibariyle yüzde 3,5 fakat dünya ortalaması yüzde 8,5. Bu ortalamayı hızlı erişimi seven ve dijital dünyayla daha ilgili olan genç kuşağımız çok yakın bir tarihte yakalayacak. Genç kuşağımız internet üzerinden rezervasyon yapmak, alışveriş yapmak, uygulamalar ile araç kiralamadan tutun da taksi çağırmaya kadar türlü erişim kolaylığını tercih ediyor. Ülkemizde bilgisayar kullanma yaşı 8’e düşmüşken, önümüzdeki yıllarda e-ticaretteki payımızın daha yüksek olması kaçınılmaz” diye konuştu.

“Sanal alışverişin oluşturduğu mağduriyetlere dikkat”

E-ticarette karşılaşılan sorunlara da değinen Palandöken, “Oturduğumuz yerden bir parmak hareketiyle birçok şey alıp satabiliyoruz. Fakat bu sanal alışverişin oluşturduğu mağduriyetlere karşı daha ciddi ve hukuksal yaptırımlar olmalı. Güvenilir olmayan sitelerin denetimleri artırılmalı. İnternet üzerinden yapılan alışverişlerde en çok karşılaşılan sorun hatalı veya hasarlı ürün teslimi. Bunun yanında kargonun uzun süre teslim edilmemesi, faturasız ürün gelmesi, bazen hiçbir ürün gelmemesi, teknik sorunlar, ürün içeriğinin yeteri kadar detaylı açıklamasının olmaması gibi birçok sıkıntı çıkabiliyor. Bu noktada alışverişi esnaftan görerek, inceleyerek yapmanın önemi ortaya çıkıyor. Vatandaş tanıdığı bildiği yerden ihtiyacını aldığında fatura sorunu ve hatalı ürün gibi sorunlar yaşamaz, yaşasa da mağduriyeti hızlı şekilde giderilir” şeklinde konuştu.