e-Tanzim'de satışlar patladı

HÜKÜMETİN bazı sebzelerde yaşanan fahiş fiyat artışları sonrası kurduğu e-Tanzim'de satış patlaması yaşanıyor. Şimdilik Ankara ve İstanbul'da uygulanabilen sistemde bugüne kadar 80 bin sipariş alındı. e-Tanzim ile bir ay içerisinde 15 bin adrese 200 ton civarında sebze teslim ettiklerini ifade eden ePttAVM.com Genel Müdürü Hakan Çevikoğlu, "Alanlar tekrar alıyorlar. Gelen kişilerin tekrar tekrar alması bizim çok istediğimiz bir şey" dedi.

DİĞER İLLERE DE YAYILACAK

e-Tanzim ile yaygınlaştırmaya başladıkları "fulfillment modeli" olarak da adlandırılan ikmal depolama sisteminin ülkenin ihtiyacı olduğu zamanlarda her üründe kullanılabileceğini dile getiren Çevikoğlu, "Devlet büyüklerimiz bir ihtiyaç gördükleri zaman bu platformu her üründe kullanacaklardır. Bir üründe birileri fahiş fiyat artırımına gittiyse o ürünleri buralardan halka kolaylıkla dağıtılacak bir platformumuz var. Bugün domates olur yarın başka bir şey olur. Bu platformumuz artık hazır. Ama öyle bir ortam olmasa bile normal ticaretin gereği olarak da biz bu hizmete devam edeceğiz. Sistemi Bursa, Antalya, Gaziantep, Denizli, Afyonkarahisar, Eskişehir gibi illere de taşımak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

ŞİKAYET OLMADAN DÖNÜŞ YAPILACAK

Müşteri memnuniyetine önem verdiklerine değinen Çevikoğlu, "Müşteri merkezimize gelen bir şikayet ya da herhangi bir bildirime cevap süremizi 4 dakikaya kadar düşürdük. Minimum sürelere indirdik. Şikayet bile olmadan şikayet olma olasılıkları üzerinden kişiye dönüş yapacağımız bir mekanizma üzerinde çalışıyoruz şimdi. Şu ana kadar gelmiş olan şikayetleri topluyoruz. Bunlardan çıkarımlarda bulunmaya çalışıyoruz. İnşallah bu sene bu tür bir yönteme geçiyoruz" diye konuştu.

SİPARİŞ GELMEDEN ÜRÜN GÖNDERECEK

Müşterilerin ihtiyacını belirleyecek yeni bir sistem üzerinde çalıştıklarını belirten Çevikoğlu şöyle devam etti: "Big datayı toplayarak kişi sipariş vermeden göndereceğiz. 'Al ya da geri gönder' dönemini başlatıyoruz. PTT Kargo'daki arkadaş kapıya götürecek. Mesela ürün 100 lira ona özel 70 lira o anda. O an 70 lira verirse alacak ya da geri gönderecek. İçindeki ürünü de ihtiyacı olduğunu tahmin ettiğimiz bir ürün. 2 numara bebek bezi almış, 3 numara bebek bezi gönderilmesi gibi. İhtiyacı olacağını tahmin ettiğimiz ürünlerde böyle bir uygulamaya geçiyoruz. Bu sene buna da başlıyoruz."

FİYAT, TARIM DANIŞMANLARI İLE DÜŞECEK

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda fiyatlarının düşürülmesi adına formülleri bir bir masaya yatırıyor. Bakanlık, fiyatların düşürülmesi için ülke içerisindeki üretici örgütleriyle bir araya gelirken, uluslararası örgütlerle de sıkı diyalog içerisinde. Geçtiğimiz günlerde Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri ile Uluslararası Tarım ve Gıda Örgütü (FAO) yetkilileri bir araya geldi. Görüşmede sorunların çözümünde üretimin olduğunun altı çizildi. Bu doğrultuda tarımsal yayım ve danışmanlık hizmetinin daha etkin olabilmesi için yeni stratejiler belirlendi. Bu kapsamda, kırsal alandaki tarımsal faaliyetlerinin önemli bir kısmını oluşturan danışmanlık hizmeti ile üreticiler güçlendirilecek. Geçimini tarımdan sağlayan üretici ve ailesinin mevcut hayat standartları yükseltilecek. Diğer yandan tarım danışmanları sadece üreticilerin hayat standartlarının değil, sektörün ve ülkenin kalkınmasında önemli bir rol oynamasının önü açılacak. Tarım danışmanları, üretimde ve pazarlamada tekelleşmeyi kırmak adına da aile işletmelerinin ürün ve hizmet pazarına yönelmelerinde etkili olacak. Aile şirketlerinde ise ev ekonomisinin geliştirilmesine yardımcı olacak.