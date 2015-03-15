e-postasına bakmayan yandı! Çünkü bundan böyle...

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda ele alınan torba kanun teklifinin kabul edilen bir maddesi ile vergi, borç, ceza ya da diğer bildirimlerin elektronik ortamda da yapılabilmesi benimsendi. Böylelikle vergi dairesi, kişinin e-posta adresine ya da mobil telefonuna mesaj yoluyla bildirimde bulunabilecek. Plan ve Bütçe Komisyonu’nda ele alınan torba kanun teklifinin kabul edilen bir maddesi ile vergi, borç, ceza ya da diğer bildirimlerin elektronik ortamda da yapılabilmesi benimsendi. Böylelikle vergi dairesi, kişinin e-posta adresine ya da mobil telefonuna mesaj yoluyla bildirimde bulunabilecek.

‘MAİLE BAKMADIM’ MAZERET DEĞİL'

Mükellef de en geç 5 gün içinde bu bildirimin gereğini yerine getirmekle yükümlü olacak. E-postasını ya da telefonunun mesajlarını kontrol etmediği için bildirimden haberdar olmamak, mazeret sayılmayacak. Vergi Usul Kanunu’na eklenen fıkra ile elektronik ortamda tebligat, muhatabın elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen 5. günün sonunda kesinleşerek, ilgiliye yapılmış sayılacak.

MEVCUT UYGULAMA

Vergi Usul Kanununa göre halan tebligatlar mükelleflerin bilinen iş ya da ev adresine, posta ile taahhütlü olarak yapılıyor. Adresinde bulunamayanlar için ise, Resmi Gazete ya da basın yoluyla tebligat yapılıyor ve bu ilan da tebligat yerine geçiyor.