e-ihracat zamanı

ANTALYA Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, gelişen teknoloji ve farklılaşan alışkanlıkların küresel pazarda rekabetin kurallarını da değiştirdiğini kaydederek, e-ihracatın da bu değişimin önemli bir parçası olduğunu vurguladı. Özellikle Küçük ve Orta Büyüklükte İşletmeler'in (KOBİ) sürekli gelişen dijital platformlarda yer almasının ekonomi için kaçınılmaz bir öneme sahip olduğunu kaydeden Çetin, "Bu değişimi yakalayamayan ve eski çağın kültürü ile düşünmeye, iş yapmaya devam edenlerin büyük zorluklar yaşayacağı bir dönemdeyiz. Bu nedenle Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Antalya Genç Girişimciler Kurulu tarafından 2 Mayıs Çarşamba günü 'e-İhracat' konulu konferans düzenlenecek. Bu tür konferanslar ve bilgilendirici toplantılar KOBİ'lerimiz ve firmalarımızın kendilerine yol haritası çizmesi bakımından önemlidir" dedi.

'ANTALYA 4.0'A GÜNCELLENECEK'

ATSO olarak 2018-2020 çalışma dönemini teknolojik gelişmelere ve dijital çağa uyumu da temsil eden 'Antalya 4.0' teması ile yürüteceklerini hatırlatan Başkan Davut Çetin, konferansla ilgili şu bilgileri verdi: "Antalya 4.0 yılı etkinliklerimiz kapsamda üyelerimiz için farkındalık yaratan, onları bilinçlendiren etkinlikler düzenliyoruz. Bu kapsamda, çalışmalarını başarıyla yürüten TOBB Antalya Genç Girişimciler Kurulumuzun öncülüğünde tüm üyelerimiz için 2 Mayıs Çarşamba günü e-İhracat konulu bir konferans düzenleyeceğiz. Konferansta, alibaba.com'un Türkiye'deki yetkili iş ortağı E-Glober'ın Genel Müdürü Orkan Aytulun katılımcılara e-ihracatla ilgili detaylı bilgiler verecek. ATSO Atatürk Konferans Salonu'nda 14.00-16.00 saatleri arasında gerçekleşecek konferansa tüm üyelerimiz davetlidir."

