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e-Devlet'ten sabıka kaydı alan aday sayısı 11 bine yaklaştı

Milletvekili aday adayı olmak isteyen yaklaşık 11 bin kişi, sabıka kaydını e-Devlet'ten aldı.

e-Devlet'ten sabıka kaydı alan aday sayısı 11 bine yaklaştı

Milletvekili aday adayı olmak isteyen yaklaşık 11 bin kişi, sabıka kaydını e-Devlet'ten aldı.

28 Nisan 2018 Cumartesi 23:58
e-Devlet'ten sabıka kaydı alan aday sayısı 11 bine yaklaştı
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ADALET Bakanlığının milletvekili aday adaylarının almaları gereken sabıka kayıtlarına e-Devlet üzerinden ulaşmalarına yönelik başlattığı ve yoğun ilgi gören uygulamanın ilk dört gününde 10 bin 871 işlem yapıldı. 

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ile Türksat'ın çalışmasıyla, milletvekilliğine aday adayı olacakların, daha önce adliyelerdeki ilgili birimlerden aldıkları adli sicil kayıtları e-Devlet'e taşındı.

Yeni uygulama, 24 Haziran'da cumhurbaşkanlığı seçimiyle yapılacak 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde milletvekili aday adayı olmak isteyenlerden büyük ilgi gördü.

Uygulamanın başladığı 24 Nisan'da bin 531 kişi, milletvekili aday adayı olabilmek için e-Devlet üzerinden adli sicil kaydı aldı. Bu rakam, uygulamanın faaliyete geçtiği ilk dört günde ise 10 bin 871 oldu.

"Milletvekili adaylığı" bölümü işaretlenecek

Adli sicil kaydına ulaşmak isteyenler, e-Devlet'e giriş yaptıktan sonra Adalet Bakanlığının sunduğu hizmetler bölümünde yer alan "Adli Sicil Kaydı Sorgulama" ekranındaki gerekli alanları dolduracak.

Adaylar, belgenin neden verileceğinin belirtildiği bölümde, "milletvekili adaylığı" alanını işaretleyecek. Adaylar, gerekli alanları doldurduktan sonra elektronik ortamdan milletvekilliği adaylığı için sabıka kaydına erişebilecek.

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