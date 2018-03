Duyan kuyumcuya koştu 

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Dövizini bozdur TL'ye, altına yatırım yap' çağrısı altın satışlarını artırdı. Altın piyasasının kalbinin attığı Kapalıçarşı ve Kuyumcukent'te satış oranları yükselişe geçti. Daha önce Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Kökler'in satışların arttığı yönünde yaptığı açıklamanın ardından, sektörün bir diğer uğrak noktası Kuyumcukent'te de yükseliş görüldü. Konuyla ilgili bilgi veren Kuyumcukent İşletme Anonim Şirketi (KİAŞ) Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat Sudaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Dövizini bozdur TL'ye, altına yatırım yap' çağrısından sonra altın satışlarının yüzde 30 düzeyinde yükseldiğini söyledi.

Esnafın ve yatırımcının dövizini bozdurup altın aldığını bununda sektörlerine olumlu yansıdığını ifade eden Sudaş, "Yatırımcılarımız genelde gram altın alıyor. Gram altın alış ve satışta hiç zarar ettirmez. Bunu haricinde altın, dövize göre daha cazip geliyor. İmalathanelerimizde kısmi sıkıntı yaşayan esnafımız tabi ki olmuştur. 15 Temmuz darbe girişimi ve Rusya ile yaşanan uçak krizinden sonra yaşanan gerginlik bizim sektöre de belli ölçüde yansımıştır. Fakat bu kaosu atlattıktan sonra Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Başbakanımız Binali Yıldırım'ın açıkladığı veriler, umut verici konuşmaları ve ekonomiye verdikleri destekleri bize olumlu olarak yansıdı. Özellikle 'Dövizini bozdur TL'ye veya altına yatırım yap' kampanyası esnafın yüzünü güldürdü. Alışveriş yapan insanlar çoğaldı. Ziyaretçi sayılarımızda ciddi artış oldu. Bizde bu kampanyaya destek vermek istedik. Her vatandaşın bütçesine göre hediyelerimiz mevcut. Ürünlerimizde yüzde 50 indirim yapıyoruz burada altın, gümüş, pırlanta üzerine üretimler yapılıyor. Vatandaşlarımız bu indirimlerden faydalansınlar" diye konuştu.



"Cumhurbaşkanımızın çağrısından sonra tamamen TL'ye döndük"

Bazı iş yerlerini döviz üzerinden kiraladıklarını ama Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısından sonra tamamen TL'ye döndüklerini belirten Sudaş "Burada dövizle kiralanan iş yerleri vardı. Bizde bazı yerleri döviz üzerinden kiralamıştık. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Dövizini bozdur TL'ye veya altına yatırım yap' politikasından sonra biz tamamen TL'ye döndük, kısmi altına dönen de olabilir. Dövizden tamamen vazgeçme temayülü vardır bu noktada ciddi mesafe kaydettik. İşyerlerinin kiraları yüzde 99'u TL üzeriden alınıyor. Kiracılarımız bu durumdan ciddi memnun oldu. Bizde bu kampanyaya katkı da bulunmuş olduk. Dövize yatırım yapmak tehlikelidir. Karşılığı olmayan bir metadır döviz. Altın öyle değildir. Uluslararası geçerliliği olan dünyanın en kıymetli madenidir. Altın alıp yatırım yapmakta büyük yarar vardır. Altın bir düşer, iki çıkar biraz sabredebilen her halükarda kar edecektir. Özellikle altına yatırım yapmak isteyenlerin şu kampanya günlerinde Kuyumcukenti ziyaret etmelerinde fayda vardır. Eşine, dostuna, sevgilisine hediye almak isteyen, bilhassa evlenen gençler mutlaka Kuyumcukent'e uğrasınlar burada aradıkları her türlü hediyeyi bulabilirler" dedi.

Kuyumcukent'te altın ve pırlanta üzerine dükkan işleten Fatih Polat, "İşlerimiz birkaç ay öncesine göre biraz daha hareketlendi. Vatandaş altına rağbette bulundu buda işlerimize yansıdı. Şuanda üretici de satıcı da memnun. Kiralarda çoğu mağazada TL'ye dönüş sağlandı. Daha öncesinden kiralarımızı dolar üzerinden ödüyorduk. Bizde kirayı TL'ye döndürdük. Durumdan memnunuz Türkiye'de yaşıyoruz, Türk lirasıyla kiramızı ödememiz daha iyi oldu. Doları biraz daha hayatımızdan çıkarmamız, dolara olan bağımlılığı bir nebzede olsa azalttı. Bizim içinde mutluluk verici bir şey" diye konuştu.

Bir diğer altın dükkânı işleten Kuyumcu Ferit Topçak ise vatandaşların dolarını bozdurup güvenli liman olan altına yatırım yaptıklarını bununda satışlarına olumlu yansıdığını söyledi. Topçak, "Vatandaşlar dolarını bozdurup güvenilir liman olan altına yatırım yapmaya başladı. Buda satışlarımıza ciddi anlamda yansıdı, can simidi gibi bir şey oldu. Türk milletinin en büyük yatırım limanı altındır, altın hiçbir zaman ölecek sektör değil. Satışlardan memnunuz yatırımcıların altına yatırım yapmalarını öneriyoruz" dedi.





