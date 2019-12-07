banner452

banner449

banner552

banner481

banner472

banner479

Duyan bankaya koşuyor! Son 24 gün, 52 bin 500 lira cepte kalacak

Düşük faizin yanı sıra KDV ve tapu harcı indirimleri de konut maliyetlerini oldukça düşürüyor. Yılbaşına kadar geçerli olacak indirimler sayesinde 100 bin liralık konutta 10 bin 500 lira, 500 bin liralık konutta 52 bin 500 lira cepte kalacak. Yeni yılda tapu harçları binde 15'ten binde 20'ye, KDV de yüzde 8'den yüzde 18'e yükselecek.

EKONOMİ 07.12.2019, 11:53
Duyan bankaya koşuyor! Son 24 gün, 52 bin 500 lira cepte kalacak
banner404

HÜKÜMETİN konut sektörüne yönelik sağladığı tapu harcı ve KDV indirimi teşvikleri yıl sonunda bitiyor. Bu indirimlerden faydalanabilmek için 31 Aralık 2019 son gün. Eğer teşviklerin süresi yeniden uzatılmazsa yeni yılda tapu harçları binde 15'ten binde 20'ye, yüzde 8 orana tabi olan konut ve iş yerlerinin KDV'si ise yüzde 18'e yükselecek. Elini çabuk tutanların cebinde 100 bin liralık konutta 10 bin 500 lira, 500 bin liralık konutta 52 bin 500 lira kalacak.

DÜŞÜK FAİZ FIRSATI

Konut almak isteyenler harç ve KDV indirimi gibi teşviklerin yanı sıra düşük konut kredisi oranlarının avantajını da yaşıyor. Şu anda kamu bankalarında 180 ayda yüzde 0,99, özel bankalarda ise 120 ayda yüzde 0,98 konut kredisi oranlarını bulmak mümkün. Piyasadaki ortalama faiz oranı ise aylık yüzde 1,07 seviyesinde. Faizlerin düşüşüyle, konut almanın maliyeti de ucuzlamış oldu.

ZAM BEKLENTİSİ

Konut firmalarının maliyetleri son yıllarda oldukça yükseldi. Ancak sektör durgun geçirdiği dönemde maliyet artışlarını konut fiyatlarına yansıtmadığını savunuyor. Yeni yılda konut fiyatları belirlenirken bu maliyetler de ele alınacak ve fiyatlar yüzde 10'dan fazla artacak.

KAMPANYA DA VAR

Tüm bunların yanı sıra firmaların sunduğu avantajlar da 'konut almak için doğru zaman' dedirtiyor. Yeni yıla en az stokla girmek isteyen firmalar, kampanyalar düzenliyor. Bu kampanyalarda peşin alımlarda indirimden, piyasa oranlarından daha düşük faize, uzun vadeden esnek ödeme planlarına kadar farklı seçenekler sunuluyor

100 BİN LİRALIK EVDE 10 BİN 500 LİRA CEPTE KALACAK

100 bin liralık bir konutta 18 bin lira KDV ödenirken, KDV avantajı nedeniyle bu rakam şu an 8 bin lira.

100 bin liralık ev için ödenecek tapu harcı 4 bin liradan 3 bin liraya indi.

Bu 3 bin liralık harcı alıcı ve satıcı eşit ödediği için bedel alıcı için 2 bin değil 1.500 lira oluyor.

Böylece, 100 bin liralık bir ev alırsanız 10 bin lira KDV ve 500 de tapu harcı indiriminden toplam 10 bin 500 lira cebinizde kalıyor.

52 BİN 500 LİRA DAHA AZ ÖDEYİN

500 bin liralık bir konutta 90 bin lira olan KDV oranı, indirim sayesinde 40 bin liraya indi.

500 bin liralık ev için ödenecek tapu harcı 20 bin liradan 15 bin liraya düştü.

Bu 15 bin liralık harcı alıcı ve satıcı eşit ödediği için bedel, 10 bin değil 7 bin 500 lira oluyor.

Böylece, 500 bin liralık bir ev alırsanız 50 bin lira KDV, 2 bin 500 lira da tapu harcından olmak üzere 52 bin 500 lira avantajınız var. 

#banka #düşük faiz #tapu harcı i #KDV
Yorumlar (0)
13°
açık
Günün Anketi Tümü
Alanya'da Ayşenur'un intiharına sebep olan amca oğlunun serbest kalmasını nasıl değerleniriyorsunuz?
Alanya'da Ayşenur'un intiharına sebep olan amca oğlunun serbest kalmasını nasıl değerleniriyorsunuz?
banner384
Namaz Vakti 07 Aralık 2019
İmsak 06:25
Güneş 07:50
Öğle 12:54
İkindi 15:26
Akşam 17:48
Yatsı 19:08
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivasspor 13 27
2. Fenerbahçe 14 25
3. Başakşehir 13 25
4. Beşiktaş 13 24
5. Trabzonspor 13 23
6. Alanyaspor 13 22
7. Malatyaspor 13 20
8. Galatasaray 13 20
9. Göztepe 13 17
10. Denizlispor 13 17
11. Çaykur Rizespor 13 17
12. Gaziantep FK 13 16
13. Gençlerbirliği 14 14
14. Konyaspor 13 13
15. Kasımpaşa 13 12
16. Antalyaspor 13 12
17. Ankaragücü 13 9
18. Kayserispor 13 7
Takımlar O P
1. Hatayspor 13 27
2. Erzurum BB 13 24
3. Bursaspor 13 23
4. Ümraniye 14 22
5. Akhisar Bld.Spor 13 22
6. Keçiörengücü 13 21
7. Menemen Belediyespor 13 21
8. Fatih Karagümrük 13 19
9. Balıkesirspor 13 18
10. Altay 13 16
11. Giresunspor 13 16
12. İstanbulspor 13 15
13. Adana Demirspor 13 15
14. Boluspor 13 11
15. Osmanlıspor 13 10
16. Altınordu 13 10
17. Adanaspor 13 9
18. Eskişehirspor 14 5
Takımlar O P
1. Liverpool 15 43
2. Leicester City 15 35
3. Man City 15 32
4. Chelsea 15 29
5. Wolverhampton 15 23
6. M. United 15 21
7. Crystal Palace 15 21
8. Tottenham 15 20
9. Sheffield United 15 19
10. Arsenal 15 19
11. Newcastle 15 19
12. Burnley 15 18
13. Brighton 15 18
14. Bournemouth 15 16
15. West Ham 15 16
16. Aston Villa 15 15
17. Southampton 15 15
18. Everton 15 14
19. Norwich City 15 11
20. Watford 15 8
Takımlar O P
1. Barcelona 14 31
2. Real Madrid 14 31
3. Sevilla 15 30
4. Real Sociedad 15 26
5. Athletic Bilbao 15 26
6. Atletico Madrid 16 26
7. Getafe 15 24
8. Valencia 15 23
9. Osasuna 15 22
10. Granada 15 21
11. Levante 15 20
12. Villarreal 16 19
13. Real Betis 15 19
14. Deportivo Alaves 15 18
15. Real Valladolid 15 18
16. Eibar 15 15
17. Mallorca 15 14
18. Celta de Vigo 15 13
19. Espanyol 15 9
20. Leganés 15 6
banner440
banner545