Dut yetiştiriciliği ve ipek böcekçiliği el ele verecek

ALANYA İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Erzurumlu üreticiler ile bir araya geldi. Antalya Valiliği himayesinde başlatılan Gelin Kardeş Olalım projesi kapsamında Erzurum’un Tortum ilçesinden gelen 45 kişilik heyet 5 gün boyunca Alanya’da kalacak. Tortum Tarım ve Orman Müdürü Sefa Haki önderliğinde oluşan ve uzman personeller ile çiftçilerin yer aldığı heyete Alanya İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Rüzgar ev sahipliği yapıyor. Proje kapsamında 5 gün boyunca kardeş üreticilere Alanya’nın genel tanıtımı yapılacak ve Alanya’da yürütülen tarım faaliyetlerine ilişkin bilgiler verilecek.

DUT YETİŞTİRİCİLİĞİ İLE İPEK BÖCEKÇİLİĞİ BİRLEŞİYOR

Alanya İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Rüzgar Erzurum’un Tortum ilçesinden gelen 45 kişilik kardeş heyeti Alanya Tarım ve Orman Müdürlüğü’nde karşıladı. Üreticilere Alanya’da yürütülen tarım faaliyetlerine ilişkin bilgiler veren Rüzgar “Antalya Valiliğimizin himayesinde, il müdürümüzün koordinasyonunda 3 yıl önce başlatılan 'Gelin Kardeş Olalım' projesi kapsamında Antalya'daki bütün ilçelerimizin kardeş bir ilçesi oldu. Alanya olarak bizim de kardeş ilçemiz Erzurum'un Tortum ilçesi. Oradan gelen 43 tane teknik çalışan ve çiftçilerimiz 5 gün boyunca şehrimizde olacak. Bu projenin amacı hem ilçeler arasındaki koordinasyonu sağlamak, yapılan hayvancılık ve tarımsal üretimdeki farklılıkları ortaya koymak hem de bilgi alışverişini sağlayabilmek. Erzurum'da biliyorsunuz dut yetiştiriciliği yoğun şekilde yapılıyor, biz bunu ipek böcekçiliği ile birleştirme noktasında bir çalışma yapacağız. Aynı zamanda bizde de örtü altı üretim yoğun bunu da Tortum'a taşımak için daha bilimsel, daha teknik yönden üretim yapmalarını sağlamak için bilgi alışverişinde bulunuyoruz. Gelin kardeş olalım projesi kapsamında Erzurum'dan buraya daha önce de ziyaret yapılmıştı. Sonra bizim ekiplerimiz de oraya gitti. Ben oradaki ilçe müdürümüze ve kaymakamımıza teşekkür ediyorum, arkadaşlarımızı çok iyi karşıladılar. Biz de şimdi onları ağırlıyoruz, elimizden geleni yapacağız. Hem Alanya’mızı tanıtmak hem tarımını tanıtmak amacıyla 5 günlük bir programımız var. Kendilerinin güzel bir süreç geçireceğini temenni ediyorum” dedi.

‘ALANYA İLE KARDEŞLİK PROTOKOLÜMÜZ VAR’

Tortum İlçe Tarım Müdürü Sefa Haki yapmış olduğu açıklamasında Alanya’da olmaktan duydukları mutluluğa dikkat çekerek “Kardeş ilçemiz Alanya İlçe Tarım Müdürlüğü ile 2019 yılının başında yapmış olduğumuz protokol çerçevesinde tarımda yenilikler, üretim kapasitesinin artırılması ve tarımsal üretimin artırılması amacıyla bir kardeşlik protokolü imzalandı. Bu çalışma kapsamında ikincisini düzenlemiş olduğumuz teknik gezimizi gerçekleştiriyoruz. Teknik gezimizde sadece Tortum ilçesi değil şu anda 30 tane aynı zamanda Bartın ve Bayburt il müdürlüklerinden de çiftçiler bizimle birlikte burada. 5 gün sürecek olan bu teknik gezide özellikle tarımsal işletmeleri ziyarette bulunacağız, bizim için bu çok önemli. İpek böcekli böcekçiliği konusunun ayrıca üzerinde duruyoruz. Tortum ilçemizde dut yetiştiriciliği oldukça fazla. Yalnız burada çok önemli bir husus var. Bizim daha çok pekmez üretimimiz çok önemli. Buna alternatif bir gelir kaynağı olarak özellikle kadın çiftçilerimizi teşvik amacıyla bu çalışmaları yapıyoruz” şeklinde konuştu.