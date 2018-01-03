Duran Şimşek çalışmalarına devam ediyor

ALANYA Esnaf ve Sanatkarlar Odası (ALESO) Başkan Adayı Duran Şimşek'in seçim ofisi açılışı, önceki gün Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan, oda üyeleri ve çok sayıda esnaf ile vatandaşın katılımıyla gerçekleştirilmişti. Salı günü gerçekleştirilen açılış töreninin ardından Şimşek dün de Mahmutlar Mahallesi esnaflarını ziyaret etti. 13 Ocak'ta yapılacak oda seçimi öncesi esnaf ziyaretlerine büyük önem veren Şimşek, Mahmutlar Mahallesi esnafıyla bir araya gelerek hem projelerinden bahsetti, hem de esnafın sıkıntılarını dinledi.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.