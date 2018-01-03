Duran Şimşek çalışmalarına devam ediyor

ALANYA Esnaf ve Sanatkarlar Odası (ALESO) Başkan Adayı Duran Şimşek'in seçim ofisi açılışı, önceki gün Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan, oda üyeleri ve çok sayıda esnaf ile vatandaşın katılımıyla gerçekleştirilmişti. Salı günü gerçekleştirilen açılış töreninin ardından Şimşek dün de Mahmutlar Mahallesi esnaflarını ziyaret etti. 13 Ocak'ta yapılacak oda seçimi öncesi esnaf ziyaretlerine büyük önem veren Şimşek, Mahmutlar Mahallesi esnafıyla bir araya gelerek hem projelerinden bahsetti, hem de esnafın sıkıntılarını dinledi.