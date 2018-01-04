Duran Şimşek Avsallar esnafını dinledi

13 OCAK'TA yapılacak oda seçimi öncesi esnaf ziyaretlerine büyük önem veren ve aksatmadan her gün ziyaretlerine devam eden Alanya Esnaf ve Sanatkarlar Odası (ALESO) Başkan Adayı Duran Şimşek, Avsallar Mahallesi esnafıyla bir araya gelerek projelerinden bahsetti. Şimşek, Avsallar bölgesinde yağmur, çamur dinlemeden çalıştıklarını ve esnafın dertlerini dinleyerek görüşlerini aldıklarını dile getirdi. Kendisi de 25 yıllık esnaf olan Şimşek, yaptığı ziyaretlerde de esnafların dertlerini dinliyor. Oda başkanı olarak seçilmesi halinde esnaf ve sanatkarları ayrı ayrı toplamak için çalışmalar yapacağını ve oda üyesi olsun, olmasın tüm esnaf ve sanatkarların ayakta kalabilmesi için çalışacağını belirten ve esnaf ziyaretlerinde bu projelerini anlatan Şimşek, esnaflık hayatında yaşadığı problemleri de göz önüne alarak esnaf için önemli çalışmalara imza atacağını dile getirdi.