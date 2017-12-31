Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
1 Ocak 2018 Antalya - Alanya Hava Durumu
1 Ocak 2018 Antalya -...
Potasyum seviyenizin düşük olduğunu göstren 6 belirti
Bu belirtilere dikkat!
Alanya'da yılbaşı nerede kutlanır?
Alanya'da yılbaşı programları
31 Aralık 2017 Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları
31 Aralık 2017 Yeni Alanya...

Duran Şimşek Alanya esnafını dinliyor

ALESO başkan adaylarından Duran Şimşek, 13 Ocak'ta yapılacak oda seçimleri öncesinde esnafı ziyaret ederek sıkıntı ve önerilerini dinlemeye devam ediyor

Duran Şimşek Alanya esnafını dinliyor

ALESO başkan adaylarından Duran Şimşek, 13 Ocak'ta yapılacak oda seçimleri öncesinde esnafı ziyaret ederek sıkıntı ve önerilerini dinlemeye devam ediyor

31 Aralık 2017 Pazar 20:56
Duran Şimşek Alanya esnafını dinliyor
banner404

ALANYA Esnaf ve Sanatkarlar Odası (ALESO) Başkanlığı'na mevcut Başkan Nuri Demir'in yönetiminden çıkarak aday olduğunu bildiren Duran Şimşek projelerini esnafla paylaşarak onların sıkıntılarını dinlemeye devam ediyor. Alanya merkez ve kırsalında seçim çalışmalarını sürdüren Şimşek, hafasonu Demirtaş Mahallesi’ndeydi. Şimşek bölge esnafını ziyaret ederek oda başkanı seçilmesi durumunda yapacaklarını anlattı, esnafın sorunlarını yerinde dinledi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
AlesoDuran Şimşek
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Zorunlu arabuluculuk yarın başlıyor
Zorunlu arabuluculuk yarın başlıyor
Cep telefonu faturalarına zam geliyor
Cep telefonu faturalarına zam geliyor
Dünyanın en pahalı sütü! Bir damlası 7 lira
Dünyanın en pahalı sütü! Bir damlası 7 lira

banner470

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim