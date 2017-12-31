Duran Şimşek Alanya esnafını dinliyor

ALANYA Esnaf ve Sanatkarlar Odası (ALESO) Başkanlığı'na mevcut Başkan Nuri Demir'in yönetiminden çıkarak aday olduğunu bildiren Duran Şimşek projelerini esnafla paylaşarak onların sıkıntılarını dinlemeye devam ediyor. Alanya merkez ve kırsalında seçim çalışmalarını sürdüren Şimşek, hafasonu Demirtaş Mahallesi’ndeydi. Şimşek bölge esnafını ziyaret ederek oda başkanı seçilmesi durumunda yapacaklarını anlattı, esnafın sorunlarını yerinde dinledi.