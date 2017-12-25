Duran Şimşek Alanya esnafını dinliyor

ALANYA Esnaf ve Sanatkarlar Odası (ALESO) Başkan Adayı Duran Şimşek, Alanya esnafını ziyaret ederek sıkıntılarını dinlemeye devam ediyor. Esnafların daha çok bir araya gelerek kaynaşması gerektiğini düşünen Şimşek, esnaflara sektörel eğitimler, dil eğitimleri ve seminerlerle daha kaliteli hizmet sunarak daha çok kazanç elde etmesini sağlamak istediğini dile getirdi. Oda başkanı olarak seçilmesi halinde, oda binasını esnafın daha rahat oda ziyaretleri yapması için taşımayı planladığını da söyleyen Şimşek, böylece odaya gelecek olan esnafın park eziyetinden de kurtulacağını söyledi. Esnafın en büyük şikayetinin birkaç sezondur kötü giden turizm sebebiyle ödemelerini yapamaması olduğunu aktaran Duran Şimşek, bu konuda dükkan sahiplerinden ve alacaklılardan anlayış göstermelerini rica etti.
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