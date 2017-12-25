Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
açık
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
111765
ALTIN
156.114
DOLAR
3.8076
STERLİN
5.0913
EURO
4.5216
Beyin felcinde umut veren teknik: Sinir Transferi
Beyin felcinde umut veren teknik:...
26 Aralık 2017 Antalya - Alanya Hava Durumu
26 Aralık 2017 Antalya -...
Lif kullanıyorsanız dikkat!
Banyo yaparken kese ve lif...
Mide yanması neden olur?
Sizin de mideniz yanıyor mu?

Duran Şimşek Alanya esnafını dinliyor

ALESO Başkan Adayı Duran Şimşek, 13 Ocak'ta yapılacak seçim öncesi çalışmalarına ivme kazandırdı

Duran Şimşek Alanya esnafını dinliyor

ALESO Başkan Adayı Duran Şimşek, 13 Ocak'ta yapılacak seçim öncesi çalışmalarına ivme kazandırdı

25 Aralık 2017 Pazartesi 22:36
Duran Şimşek Alanya esnafını dinliyor
banner404

ALANYA Esnaf ve Sanatkarlar Odası (ALESO) Başkan Adayı Duran Şimşek, Alanya esnafını ziyaret ederek sıkıntılarını dinlemeye devam ediyor. Esnafların daha çok bir araya gelerek kaynaşması gerektiğini düşünen Şimşek, esnaflara sektörel eğitimler, dil eğitimleri ve seminerlerle daha kaliteli hizmet sunarak daha çok kazanç elde etmesini sağlamak istediğini dile getirdi. Oda başkanı olarak seçilmesi halinde, oda binasını esnafın daha rahat oda ziyaretleri yapması için taşımayı planladığını da söyleyen Şimşek, böylece odaya gelecek olan esnafın park eziyetinden de kurtulacağını söyledi. Esnafın en büyük şikayetinin birkaç sezondur kötü giden turizm sebebiyle ödemelerini yapamaması olduğunu aktaran Duran Şimşek, bu konuda dükkan sahiplerinden ve alacaklılardan anlayış göstermelerini rica etti. 

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
ALESO Başkan Adayı Duran ŞimşekDuran Şimşek
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ağılda mantar üretiyorlar
Ağılda mantar üretiyorlar
'Özel plaka' dönemi bitiyor
'Özel plaka' dönemi bitiyor
110 bin memur alınacak
110 bin memur alınacak

banner470

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim