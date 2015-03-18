Dünyanın kaderi bu toplantıya bağlı

AMERİKAN Merkez Bankası açık piyasa komitesi toplantısı bugün 20.00'de sonuçlanacak. Toplantıda alınacak kararların tüm dünya piyasalarını etkilemesi bekleniyor. Dünya piyasaları ABD Merkez Bankası'nı bekliyor. Fed'in dün başlayan açık piyasa komitesi toplantısı bugün 20:00'de sonuçlanacak. Fed Başkanı Janet Yellen ise 20.30'da basın toplantısına başlayacak. Fed'in "faiz artırımları konusunda sabırlı davranma" taahhüdünde değişikliğe gidip gitmeyeceği merakla bekleniyor.



TOPLANTI SONUCUNDA NE OLUD?





Genel kanı Fed'in bugünkü açıklamasında "sabırlı" ifadesini kaldırması. Uzmanlara göre, Fed'in açıklamalarından "sabırlı" ifadesini kaldırması, bankanın faizleri yakın zamanda artırması anlamına geliyor.





SATIR ARALARI ÖNEMLİ





Analistler açıklamalarda aynı zamanda satır aralarına da dikkat edileceğine işaret etti. Dikkat edilecek en önemli iki şey uzun vadedeki işsizlik beklentisi ve enflasyon tahminleri. Finansal danışmanlık şirketi BlackRock'ın analistlerinden Jeff Rosenberg, piyasaların bu iki göstergeye dair açıklamalara büyük önem vereceğini söyledi. Rosenberg'e göre, bu iki veriye dair tahminler faiz artışının hızına işaret edecek. Analist, "Eğer enflasyon beklentileri düşürülürse, Fed faizleri artırmak için daha yavaş bir süreç izleyecek" dedi. Uzmanlara göre, 'sabırlı' ifadesinin kaldırılması, Fed'in faizi artırımında ekonomik verilere bağlı olacağına da işaret edecek.





HAZİRAN MI EYLÜL MÜ?





Fed'in bu toplantıda dilini değiştirmesi genel beklentiyken, analistler faiz artışının ne zaman gerçekleşeceği konusunda ikiye bölünmüş durumda. Uzmanlar Fed'den gelecek ilk faiz artışının Haziran'da mı yoksa Eylül'de mi geleceği konusunda uzlaşmış değil.





AGRESİF OLMAYABİLİR





Bazı analistler faiz artışının daha sonraki aylarda bile gelebileceğini düşünüyor. Japon banka Nomura'nın faiz stratejileri biriminin analistlerinden George Goncalves, Fed'in faiz artırımında çok agresif davranmayabileceği belirtti. Goncalves, "Fed faizi ilk olarak Eylül'de artırabilir" dedi.





EKONOMİK TAHMİNLER DE AÇIKLANACAK





Fed Başkanı Janet Yellen, bugün ekonomik verileri de açıklayacak. Fed yetkililerinin ABD ekonomisi için bu yıl büyüme tahminini yüzde 2,6'dan yüzde 3'e çekmesi, gelecek yıl için yüzde 2,5'ten yüzde 3'e çıkarması bekleniyor.





TÜRKİYE NASIL ETKİLENECEK?





Merkez'in enflasyon konusunda daha ihtiyatlı bir duruşu tercih ettiğini söyleyen analistler, küresel piyasalar ve TL izin verdiği ölçüde faiz indirimlerinin Nisan'dan başlayarak devam edebileceğini belirttiler. Piyasalar artık FED'in bugün açıklayacağı faiz kararlarının yanı sıra kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'in cuma günü açıklayabileceği not değerlendirmesini de takip edecek. FED'in toplantı sonrasında yapacağı yazılı açıklamada faiz artışlarının zamanlaması konusunda "sabırlı" olacağı şeklindeki ifadeyi terk ederek haziran ayından itibaren faiz artışlarına kapıyı açmasının olası olduğu düşünülüyor.





OLAĞANÜSTÜ TOPLANABİLİR





Uzmanlara göre TCMB, FED'in bugün alacağı faiz kararının ardından, duyuru metninde 'sabırlı' ifadesi kalırsa olağanüstü toplanıp faiz indirim kararı alabilir ya da nisan ayında indirime gidebilir. 'Sabırlı' ifadesi kalkarsa indirim zora girecek.





BORSA YÜZDE 2.3 YÜKSELDİ



