Dünyanin gözü onlarda! 9 Nisan'da...

Commerzbank, Deutsche Bank ile birleşme konusunda kararını 9 Nisan'da verecek.

Dünyanin gözü onlarda! 9 Nisan'da...
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COMMEZBANK Yönetim Kurulu, Deutsche Bank ile birleşme görüşmelerini yoğunlaştırıp yoğunlaştırmama konusunda kararını 9 Nisan'da yapacağı toplantıda verecek.
Wirtschaftswoche dergisinde yer alan habere göre, Commerzbank Yönetim Kurulu, 9 Nisan toplantısında Deutsche Bank ile görüşmelerin nasıl ilerleyeceğine karar verecek.
Deutsche Bank ile Commerzbank arasında birleşme görüşmeleri 17 Mart tarihinde başlamıştı. 

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