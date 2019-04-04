COMMEZBANK Yönetim Kurulu, Deutsche Bank ile birleşme görüşmelerini yoğunlaştırıp yoğunlaştırmama konusunda kararını 9 Nisan'da yapacağı toplantıda verecek.
Wirtschaftswoche dergisinde yer alan habere göre, Commerzbank Yönetim Kurulu, 9 Nisan toplantısında Deutsche Bank ile görüşmelerin nasıl ilerleyeceğine karar verecek.
Deutsche Bank ile Commerzbank arasında birleşme görüşmeleri 17 Mart tarihinde başlamıştı.
Dünyanin gözü onlarda! 9 Nisan'da...
Commerzbank, Deutsche Bank ile birleşme konusunda kararını 9 Nisan'da verecek.
COMMEZBANK Yönetim Kurulu, Deutsche Bank ile birleşme görüşmelerini yoğunlaştırıp yoğunlaştırmama konusunda kararını 9 Nisan'da yapacağı toplantıda verecek.
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