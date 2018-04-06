Dünyanın en pahalı otomobil anahtarı! Ferrari'den bile pahalı

LÜKS otomobil üreticiLerinden İsveç merkezli Koenigsess, yeni otomobili Agera R için öyle bir anahtar tasarladı ki bu fiyata 250 tane iPhone X ya da bir Ferrari marka araba sahibi olabiliyorsunuz.
KENARLARINDA 40 KARATLIK ELMASLAR VAR
Koenigsess, tasarladığı araçlar neredeyse milyon dolarlık kişilere hitap ediyor. Öyle ki SpaceX'in roketlerinde kullanılabilecek güçteki motorlarla yarışıyorlar. Koenigsess, yeni modeli Agera R aracı için de oldukça pahalı bir anahtar geliştirdi.
Bu lüks anahtarın fiyatı 242 bin dolar. Bu kadar pahalı olmasının sebebi ise sadece zenginlere özel olması. Anahtarın dış yüzeyi gümüş ile kaplı, kenarlarında ise 40 karatlık elmaslar dizili.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.