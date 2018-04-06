Dünyanın en pahalı otomobil anahtarı! Ferrari'den bile pahalı

LÜKS otomobil üreticiLerinden İsveç merkezli Koenigsess, yeni otomobili Agera R için öyle bir anahtar tasarladı ki bu fiyata 250 tane iPhone X ya da bir Ferrari marka araba sahibi olabiliyorsunuz.

KENARLARINDA 40 KARATLIK ELMASLAR VAR

Koenigsess, tasarladığı araçlar neredeyse milyon dolarlık kişilere hitap ediyor. Öyle ki SpaceX'in roketlerinde kullanılabilecek güçteki motorlarla yarışıyorlar. Koenigsess, yeni modeli Agera R aracı için de oldukça pahalı bir anahtar geliştirdi.

Bu lüks anahtarın fiyatı 242 bin dolar. Bu kadar pahalı olmasının sebebi ise sadece zenginlere özel olması. Anahtarın dış yüzeyi gümüş ile kaplı, kenarlarında ise 40 karatlık elmaslar dizili.