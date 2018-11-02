Dünyaca ünlü bankanın yıl sonu dolar tahmini vatandaşın yüzünü güldürdü

DOLAR lira karşısında gerilemeye devam ederken Rabobank stratejisti Piotr Matysten flaş bir değerlendirme geldi. Matys dolar/TLnin yıl sonuna kadar 5 TL seviyesine gerileyebileceğini belirtti.

DOLAR VE EURODA 5 VE 6 TL'Yİ İŞARET ETTİ

Rabobank stratejisti Piotr Matys, Türk Lirası'nın seyrine ilişkin değerlendirmede bulundu. TL'nin dolar ve euro karşısında daha fazla düzeltmeye gitmesi için alan bulunduğunu belirten Matys, yıl sonuna dolar/TL ve euro/TL kurlarının yıl sonuna kadar sırasıyla 5 TL ve 6 TL seviyelerine gerileyebileceğinin altını çizdi.

DENGELİ BÜYÜME UYARISI

Matys, kurda olası bir çekilmenin sürdürülebilirliğinin Türkiye'yi önemli bir enflasyonist baskı ve daha fazla cari açık olmadan dengeli bir büyüme patikasına sokabilecek yapısal reform gelişmelerine bağlı olduğunu söyledi.

KURLARDA SON DURUM

Öte yandan dolar, lira karşısında haftanın son gününe de düşüşle başladı. Dolar/TL şu sıralar 5,46 seviyesinden işlem görürken euro/TL ise 6,26 seviyesinden el değiştiriyor.