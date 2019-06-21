Dünya turizm devinden Türkiye’ye dev yatırım

TUI Hotels&Resorts son olarak Antalya Belek’te bulunan TUI Magic Life Masmavi adlı otelin satın alınması için gerekli işlemleri tamamlayarak 1 Haziran 2019 tarihi itibariyle oteli işletmeye başlattı. 2018 yılında TUI Magic Life Bodrum’un ve 2019 yılında Marmaris Grand Azur’un TUI Grup çatısı altına girmesinin ardından son olarak TUIMagic Life Masmavi için de satın alma süreci tamamlandı. Tamamlanan son yatırımla birlikte TUI Hotels&Resorts, Türkiye’de toplam 23 otelde; toplam 19 bin 606 yatak kapasitesi ile Türkiye çapında 4 ve 5 yıldızlı oteller açısından pazar payının yaklaşık yüzde 2,5’ine sahip oldu. TUI Hotels&Resorts Türkiye Direktörü Ali Aydın yapılan yatırımların Türkiye’ye güven mesajı vermesi ve Türk turizm sektörüne destek olması açısından son derece önemli ve değerli olduğunu, TUI Hotels&Resorts Türkiye yönetimi olarak en büyük çabalarının kaybedeni olmayan bir yatırım ortamı sağlamak ve Türk turizmini ileri taşımak olduğunu belirtti. Ali Aydın, “Bu anlayışla her şeyden önce ülkemize ve istihdam ettiğimiz 7 bin çalışanımıza fayda sağladığımız için mutlu ve gururluyuz. Diğer taraftan ticaret yaptığımız diğer şirketlere, mal ve hizmet tedarikçilerimize, turizm sektöründen doğrudan veya dolaylı gelir sağlayan insanlara da çok büyük bir destek vermiş oluyoruz” dedi.

'27 MİLYON MÜŞTERİMİZ VAR'

Ali Aydın, “TUI Grup dünya çapında bin 600 seyahat acentesi, 6 havayolu şirketinde yaklaşık 150 uçak, 380’in üzerinde otel, 17 cruise gemisi ve önemli tüm turizm destinasyonlarındaki incoming acenteleriyle ortalama 27 milyon müşterisine 180 farklı destinasyonda benzersiz tatil deneyimleri sunmakta. TUI Group 2018 yılında Tur Operatörlüğü ve incomig acenteliği hizmetleri kapsamında bir milyon 484 bin 500 yabancı turisti Türkiye’ye tatile getirmiştir” diye konuştu.

TUI'DEN TEŞEKKÜR

TUI Hotels&Resorts Türkiye Direktörü Ali Aydın, Türkiye’ye ve TUI Hotels Resorts Türkiye Yönetimine karşı sergiledikleri güven için TUI AG merkez yönetimine ve yapılan yatırımlarda emeği geçen, öncelikle TUI Hotels&Resorts Türkiye çalışanlarına ve danışmanlarına olmak üzere, herkese ve yatırımların gerçekleşmesinde başta Kültür ve Turizm Bakanlığı, Milli Emlak Genel Müdürlüğü, Antalya Valiliği, Muğla Valiliği, Antalya İl Ticaret Müdürlüğü, Muğla İl Ticaret Müdürlüğü, Antalya Ticaret Odası, Muğla Ticaret Odası olmak üzere tüm kamu kurumlarına da etkin destek ve hizmetleri için teşekkür etti. Ali Aydın TUI’nin Türkiye’de yatırımlarına ve Turizme katma değer sağlamaya devam edeceğine inancının tam olduğunu, Türkiye yönetimi olarak kendilerinin de bu hususta ellerinden gelenin en iyisini yapabilmek için çaba sarf edeceklerini söyledi.