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Dünya otomobil devi Türkiye'de şirket kurdu

Volkswagen Türkiye'de merkezini kurdu. Kurulan şirketin sermayesi 943.5 milyon lira olarak belirlendi.

EKONOMİ 02.10.2019, 12:53 02.10.2019, 13:03
Dünya otomobil devi Türkiye'de şirket kurdu
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TÜRKİYE yatırım hazırlığında olan Volkswagen'in, Manisa'da 943.5 milyon TL sermayeli bir şirket kurduğu ortaya çıktı. Ticaret Sicil Gazetesi'nde yer alan bilgiye göre Türkiye'de yatırım hazırlığında olan Volkswagen'in Manisa'da 943.5 milyon TL sermayeli bir şirket kurduğu ortaya çıktı. Şirketin adı ise Volkswagen Türkey Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. oldu.

#Volkswagen Turkey Otomotiv AŞ #Manisa #Volkwagen
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