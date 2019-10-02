Dünya otomobil devi Türkiye'de şirket kurdu

TÜRKİYE yatırım hazırlığında olan Volkswagen'in, Manisa'da 943.5 milyon TL sermayeli bir şirket kurduğu ortaya çıktı. Ticaret Sicil Gazetesi'nde yer alan bilgiye göre Türkiye'de yatırım hazırlığında olan Volkswagen'in Manisa'da 943.5 milyon TL sermayeli bir şirket kurduğu ortaya çıktı. Şirketin adı ise Volkswagen Türkey Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. oldu.