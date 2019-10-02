Dünya otomobil devi Türkiye'de şirket kurdu
Volkswagen Türkiye'de merkezini kurdu. Kurulan şirketin sermayesi 943.5 milyon lira olarak belirlendi.
EKONOMİ 02.10.2019, 12:53 02.10.2019, 13:03
TÜRKİYE yatırım hazırlığında olan Volkswagen'in, Manisa'da 943.5 milyon TL sermayeli bir şirket kurduğu ortaya çıktı. Ticaret Sicil Gazetesi'nde yer alan bilgiye göre Türkiye'de yatırım hazırlığında olan Volkswagen'in Manisa'da 943.5 milyon TL sermayeli bir şirket kurduğu ortaya çıktı. Şirketin adı ise Volkswagen Türkey Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. oldu.
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