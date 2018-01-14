Dünya liderleri ayda ne kadar kazanıyor?

Dünya liderleri ne kadar kazanıyor? Bir çok ülke liderinin aldığı maaşlar birbirine yakın olsa da bazılarının arasında neredeyse uçurum var. İşte Erdoğan, Putin, Merkel, Trump gibi dünya liderlerinin aylık maaşları...