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Dünya liderleri ayda ne kadar kazanıyor?

Dünya liderleri ne kadar kazanıyor? Bir çok ülke liderinin aldığı maaşlar birbirine yakın olsa da bazılarının arasında neredeyse uçurum var. İşte Erdoğan, Putin, Merkel, Trump gibi dünya liderlerinin aylık maaşları...

Dünya liderleri ayda ne kadar kazanıyor?

Dünya liderleri ne kadar kazanıyor? Bir çok ülke liderinin aldığı maaşlar birbirine yakın olsa da bazılarının arasında neredeyse uçurum var. İşte Erdoğan, Putin, Merkel, Trump gibi dünya liderlerinin aylık maaşları...

14 Ocak 2018 Pazar 10:06
Dünya liderleri ayda ne kadar kazanıyor?
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Donald Trump

Amerika Birleşik Devletleri başkanı

119 bin 723 TL

Angela Merkel

Almanya başbakanı

73 bin 669 TL

Vladimir Putin

Rusya devlet başkanı

46 bin 865 TL

Malcolm Turnbull

Avustralya Başbakanı

115 bin 638 TL

John Key

Yeni Zelanda başbakanı

96 bin 170 TL

Xavier Bettel

Lüksemburg başbakanı

93 bin 571 TL

Michael D. Higgins

İrlanda Devlet Başkanı

81 bin 225 TL

Justin Trudeau

Kanada Başbakanı

76 bin 753 TL

Donald Tusk

AB Konseyi Başkanı

94 bin 221 TL

Jean-Claude Juncker

AB Komisyonu Başkanı

103 bin 156 TL

Johann Schneider-Ammann

İsviçre Cumhurbaşkanı

138 bin 245 TL

Lee Hsien Loong

Singapur başbakanı

47 bin 106 TL

Stephen Harper

Kanada Devlet Başkanı (Eski)

77 bin 599 TL

Jacob Zuma

Güney Afrika Devlet Başkanı

66 bin 556 TL

David Cameron

İngiltere Başbakanı (Eski)

64 bin 168 TL

Shinzo Abe

Japonya Başbakanı

60 bin 586 TL

François Hollande

Fransa Cumhurbaşkanı

75 bin 509 TL

Recep Tayyip Erdoğan

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı

35 bin 295 TL

Dmitri Medvedev

Rusya Başbakanı

45 bin 382 TL

Matteo Renzi

İtalya Başbakanı (Eski)

56 bin 700 TL

Julia Gillard

Önceki Avustralya Başbakanı

154 bin 240 TL

Barack Obama

Amerika Birleşik Devletleri başkanı (Eski)

118 bin 646 TL

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Anahtar Kelimeler:
Dünya Liderleri Ayda Ne Kadar Kazanıyor?Recep Tayyip ErdoğanAylık Kazanç
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