Dünya liderleri ayda ne kadar kazanıyor?

Donald Trump
Amerika Birleşik Devletleri başkanı
119 bin 723 TL
Angela Merkel
Almanya başbakanı
73 bin 669 TL
Vladimir Putin
Rusya devlet başkanı
46 bin 865 TL
Malcolm Turnbull
Avustralya Başbakanı
115 bin 638 TL
John Key
Yeni Zelanda başbakanı
96 bin 170 TL
Xavier Bettel
Lüksemburg başbakanı
93 bin 571 TL
Michael D. Higgins
İrlanda Devlet Başkanı
81 bin 225 TL
Justin Trudeau
Kanada Başbakanı
76 bin 753 TL
Donald Tusk
AB Konseyi Başkanı
94 bin 221 TL
Jean-Claude Juncker
AB Komisyonu Başkanı
103 bin 156 TL
Johann Schneider-Ammann
İsviçre Cumhurbaşkanı
138 bin 245 TL
Lee Hsien Loong
Singapur başbakanı
47 bin 106 TL
Stephen Harper
Kanada Devlet Başkanı (Eski)
77 bin 599 TL
Jacob Zuma
Güney Afrika Devlet Başkanı
66 bin 556 TL
David Cameron
İngiltere Başbakanı (Eski)
64 bin 168 TL
Shinzo Abe
Japonya Başbakanı
60 bin 586 TL
François Hollande
Fransa Cumhurbaşkanı
75 bin 509 TL
Recep Tayyip Erdoğan
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı
35 bin 295 TL
Dmitri Medvedev
Rusya Başbakanı
45 bin 382 TL
Matteo Renzi
İtalya Başbakanı (Eski)
56 bin 700 TL
Julia Gillard
Önceki Avustralya Başbakanı
154 bin 240 TL
Barack Obama
Amerika Birleşik Devletleri başkanı (Eski)
118 bin 646 TL
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.