Dünya Gazetesi satıldı!

İŞTE satış hakkında yapılan o açıklama;

“Sayın ilgili, Şirketimiz hepimizin bilgisi dahilinde uzun süredir gerek Türkiye ekonomisinin daralması gerek kendi borçlarımızın artarak devam etmesi ile çalışamaz duruma gelmiştir. Varlıklarımızın devri veya tasfiyesi bizim için zorunlu olmuştur. “Dünya” adının yaşaması adına bize gelen teklifler içinde Hakan Güldağ’ın bizim ilkelerimizde devam edeceğine inanarak kendisinden gelen teklif kabul edilmiştir. Hakan bey 01.09.2019 tarihi itibariyle “Dünya Gazetecilik İşletmesi’nin” tüm hak ve borçları ile devralmıştır. Bu kapsamda iş sözleşmeleri de kendisine devredilmiştir. Geçmişe yönelik maaş alacaklarınız tarafımızca ödenecektir.

Aynı tarih itibariyle diğer departmanlarımız da iş yükünün kapanması nedeniyle tasfiye olacaktır. Gerekli tüm bilgileri avukatımız Sayın Burak Alp tarafından öğrenebileceksiniz.

Hepinize bundan sonraki yaşamınızda başarılar dilerim. Yolunuz açık olsun. Dualarım sizinle olacaktır.”