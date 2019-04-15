Dünya devini sarsan haber! Çalışanlar greve gitti

İŞÇİ sendikası Verdi, Almanya'daki dört ayrı Amazon tesisindeki çalışanların, daha iyi çalışma koşulları ve daha yüksek gelir talebiyle greve gittiğini açıkladı.

"DAHA YÜKSEK GELİR TALEP EDİYORLAR"

Verdi yönetim kurulundan Stefanie Nutzenberger, "Çalışanlar vazgeçmeyecek, aksine toplu pazarlık anlaşmasıyle elde ettikleri hakkı kullanarak daha iyi çalışma koşulları ve daha yüksek gelir talep ediyorlar" dedi.

'BİR VE DÖRT GÜN ARASINDA DEĞİŞEN SÜRELERLE GREVE GİTTİLER'

Verdi'nin açıklamasına göre, Almanya'nın Rheinberg, Werne, Bad Hersfeld ve Koblenz'de bulunan depolarındaki çalışanlar bir ve dört gün arasında değişen sürelerle greve giderken, grevlerin Almanya'daki diğer Amazon tesislerine de sıçraması bekleniyor.