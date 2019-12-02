Dünya devini karıştıran olay! TL'deki yanlış 140 milyon dolara mal oldu

DEV yatırım bankası Morgan Stanley, 140 milyon dolarlık zararı soruşturuyor. Soruşturmanın merkezinde 27 yaşında bir trader tarafından yönetilen portföyde Türk Lirası'na bağlı iddiaların olduğu belirtiliyor. Şirket, 2014 yılında Yale Üniversitesi'nden mezun olan Scott Eisner tarafından günlük olarak yönetilen bir portföyde meydana gelen 140 milyon dolarlık zararı gizlemek için menkul kıymetlerin yanlış işaretlenmiş olabileceğini araştırıyor.

OLUŞAN ZARARI GİZLEDİLER

BloombergHT'de yer alan habere göre; Morgan Stanley, bu konuyla ilgili olarak oluşan zararı gizledikleri gerekçesiyle dört traderın işine son vermiş veya zorunlu izne çıkartmıştı. Türk Lirası'nda 2018'de ve 2019'ın başlarında gerçekleşen dalgalanmalar finans sektöründeki birkaç firma için sorun olmuştu ve şimdi Morgan Stanley zararlarının nasıl oluştuğu ve bu durumu örtbas etme çabalarının olup olmadığını araştırıyor. Soruşturma kapsamında Rodrigo Jolig, Thiago Melzer ve Mitchell Nadel de olmak üzere üç trader daha bulunuyor. Ancak devam eden soruşturmada şu ana kadar nihai bulguların ne çıkacağı belli değil.

BORÇLANMA MALİYETİ YÜZDE 1000'İN ÜZERİNE ÇIKMIŞTI

Türk Lirası, değişken politikalardan etkilenirken son birkaç yılda Wall Street'i tetikleyen bir noktada olmuştu. Mart 2018'de yapılan seçime kadar devam eden belirsizlik sonucu gecelik borçlanma maliyeti yüzde 1000'in üzerine çıkmıştı.