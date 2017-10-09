Dünya devinden çarpıcı Türkiye tahmini!

BBVA Research Türkiye'de Ağustos ayında sanayi üretimi büyümesinin geçen yılın aynı dönemine göre % 5,2 ile piyasa beklentileri ile paralel olduğunu belirterek, 3. çeyrek büyümenin % 8,2 beklediklerini ifade etti.
BBVA, üçüncü çeyrek büyüme verileri değerlendirildiğinde ise 2017 yılı için mevcut %5 olan tahminlerini yukarı doğru revize ederek %6 seviyesine yaklaşacağını öngördüklerini belirtti.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.