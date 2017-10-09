Dünya devinden çarpıcı Türkiye tahmini!

BBVA Research Türkiye'de Ağustos ayında sanayi üretimi büyümesinin geçen yılın aynı dönemine göre % 5,2 ile piyasa beklentileri ile paralel olduğunu belirterek, 3. çeyrek büyümenin % 8,2 beklediklerini ifade etti.

BBVA, üçüncü çeyrek büyüme verileri değerlendirildiğinde ise 2017 yılı için mevcut %5 olan tahminlerini yukarı doğru revize ederek %6 seviyesine yaklaşacağını öngördüklerini belirtti.