Dünya devinde yeni skandal! Dava açıldı

BROOKLYN'DEKİ "Engelliler İçin Bağımsızlık Merkezi" ile "New York Metropolitan Engellileri Eylemde" adlı sivil toplum örgütlerince New York Eyaleti Yüksek Mahkemesinde açılan davada, Uber'in New York'taki araçlarında engelli kullanıcılara uygun hizmet sunmadığı iddia edildi.Dava dilekçesinde, Uber'in New York'taki 60 bine yakın aracının yaklaşık 100'ünün engelli vatandaşlara hizmet verebilecek nitelikte olduğuna dikkat çekilirken, Uber'in New York şehrinde insan haklarını ihlal ettiği savunuldu.Dilekçede, New York şehrindeki tüm ticari yolcu araçlarının en az yarısının 2020'ye kadar tekerlekli sandalye erişimi olması gerektiğiyle ilgili yönetmeliğe atıfta bulunularak, şehirdeki tekerli sandalye kullanan engelli vatandaşların uygun araçları bulabilmek için saatlerce Uber beklediği kaydedildi.Uber'e, engelli kullanıcılarına uygun araç hizmeti sunmadığı için ABD'nin başkenti Washington D.C. ile Chicago'da da benzer davalar açılmıştı.