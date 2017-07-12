Dünya devi Andersan, Nazalı ile el sıkıştı

KONU ile ilgili açıklama Nazalı’nın kurucu ortağı Ersin Nazalı tarafından yapıldı. Nazalı olarak temel amaçlarının müvekkilleri ile uzun vadeli ve güvene dayalı bir işbirliği kurmak olduğuna işaret eden Av. Ersin Nazalı “Andersen Global ile yapılan iş birliği, kaynakların birleştirilerek küresel olarak daha kesintisiz ve üst seviyede hizmet sunulmasına kapı açacak” dedi.

TÜRKİYE EKONOMİSİNE DE GÜVENİN GÖSTERGESİ

Av. Nazalı açıklamasının devamında, Andersan ile yapılan işbirliğinin aynı zamanda Türkiye ekonomisine olan uluslararası güvenin de göstergesi olduğuna işaret etti. Av. Nazalı, “Türkiye, Ortadoğu, Körfez ve Orta Asya ülkelerine sağlanacak vergi ve hukuk hizmetleri açısından merkez konumda. Yerli ve yabancı müvekkillerine sunmakta olduğumuz hizmetler bu kapsamda daha da çeşitlenerek artacak” dedi.

BU ALANLARDA HİZMET VERİYOR

Türkiye’de, özellikle vergi konusunda önde gelen bir konuma geldiklerine işaret eden Av. Nazalı şunları kaydetti: “Hizmet sağladığımız hukuk dalları arasında Şirketler ve Ticaret Hukuku - Şirket Yeniden Yapılandırma İşlemleri, Vergi Hukuku, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, Gümrük ve Dış Ticaret İşlemleri Hukuku, Fikri Mülkiyet Hukuku, Dava Takip Hizmetleri ve İcra İflas Hukuku bulunuyor.”

ÖNEMLİ BİR BÜYÜME KAYDETTİ

Avrupa ile Asya arasındaki coğrafi konumu nedeniyle Türkiye'de ilerleme ve büyümenin önemli ve aynı zamanda stratejik olduğunu vurgulayan Andersen CEO’su Mark Vorsatz ise, Nazalı Vergi &Hukuk’un kısa sürede önemli bir büyüme ve gelişme kaydettiğine vurgu yaptı.

68 ÜLKEDE FAALİYETTE

Hali hazırda 60 kişilik kadrosu ile Andersan Global’e katılan Nazalı, 12 aylık süre içinde iki kat büyüme planlıyor. Dünyanın 68 ülkesinde faaliyet gösteren Andersen Global’in 2 binin üzerinde uzman çalışanı bulunuyor.