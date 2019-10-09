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Dünya Bankası, Türkiye için büyüme tahminini değiştirdi

Dünya Bankası Türkiye için 2019 yılı büyüme tahminini yukarı yönlü revize ederek, - yüzde 1,0'dan yüzde 0,0'a çıkarttı.

EKONOMİ 09.10.2019, 13:09
Dünya Bankası, Türkiye için büyüme tahminini değiştirdi
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DÜNYA Bankası, yurt içi talepte ve net ihracatta kademeli iyileşmenin Türk ekonomisinde büyümeyi desteklemesini beklediğini bildirdi. Türk ekonomisinin 2018'in ikinci yarısından itibaren büyümede gözlenen keskin yavaşlamadan toparlanmakta olduğunu belirten Dünya Bankası, Türk ekonomisi için 2019 yılı büyüme tahminini yukarı yönlü revize etti.

YÜZDE 0,0 OLARAK REVİZE ETTİ

Ekonominin 2020 ve 2021'de güçlü toparlanma göstereceği beklentisini korudu.2019 yılında Türk ekonomisinin yüzde 1 daralacağı yönündeki beklentisini yüzde 0,0 olarak revize eden Dünya Bankası, 2020 ve 2021 yılı için GSYH büyüme tahminlerini de yüzde 3,0 ve 4,0 olarak tekrarladı.

#Dünya Bankası #türkiye #büyüme tahmini
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