Dünya Bankası'ndan Türkiye ekonomisine ilişkin dikkat çeken rapor

DÜNYA Bankası'nın Türkiye Ekonomik İzleme raporunda Türkiye ekonomisiyle ilgili temkinli iyimser açıklamalar dikkat çekti. Türkiye'de ekonomik toparlanmanın hızı ve sürdürülebilirliği belirsizliklerin azaltılmasına ve yatırımcı güveninin yeniden tesisine bağlı olduğunu açıklayan Dünya Bankası, 2020 ve 2021 için büyüme ve enflasyon tahminlerini önceki tahminleriyle aynı seviyede tuttu.

Dünya Bankası raporunda şu ifadeler yer aldı:

"Türkiye zorlu bir ekonomik dönemden çıktı ancak reel sektör bu zorlu dönemin etkilerini hissetmeye devam ediyor.

Son 12 ay içerisinde, daralan cari dengesizlikler, bankaların azalan dış borçları ve küresel parasal genişleme dışsal risklerin azaltılmasına yardımcı oldu.

"TÜRKİYE EKONOMİSİ TOPARLANMAYA BAŞLADI"

Türkiye ekonomisi 2019 yılının başlarından itibaren toparlanmaya başladı ancak yatırımların azalması, fiyatların yüksek seviyelerde olması ve işsizliğin artması gibi zorluklar devam etmektedir.Önümüzdeki dönemde, Türkiye'nin yeni başlamış olan toparlanma sürecinin hızı ve sürdürülebilirliği, kısmen belirsizliklerin azaltılmasına ve yatırımcı güveninin yeniden tesisine bağlı olacaktır.Türkiye'de 2020 ve 2021 yıllarında GSYH'nın sırasıyla yüzde 3 ve yüzde 4 artacağını tahmin edilmektedir."

DÜNYA BANKASI'NIN TÜRKİYE'YE İLİŞKİN TAHMİNLERİ

Dünya Bankası tahminlerine göre Türkiye'de 2020'de TÜFE yüzde 11, 2021'de yüzde 9, cari işlemler açığı 2020'de 22,9 milyar dolar, 2021'de 29,7 milyar dolar olacak. Banka GSYH'ya oranla Türkiye'nin 2020'de yüzde 3,1, 2021'de ise yüzde 3,8 cari açık vereceğini tahmin ediyor.