Dün başladı! Duyan bankaya koştu

ZİYENT eşyaları hariç 2 bin 200 tonu bulan, yaklaşık 100 milyar dolar değerindeki altını ekonomiye kazandırmak için Hazine Müsteşarlığı tarafından uygulamaya konulan altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracı için talep toplanmaya dün başlandı. Yatırımcılar, dört ayrı ihraç programı çerçevesinde, Ziraat Bankası'nın 81 ilde ve 245 ilçede bulunan 331 şubesinde talepte bulunabilecek. Dün başlayan birinci etap talep toplama işlemleri İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Antalya, Diyarbakır, Rize, Sivas, Samsun ve Zonguldak'ta gerçekleştiriliyor.



ALT TUTAR SINIRI YOK

Talep toplama döneminde bireysel yatırımcılar tarafından Ziraat Bankası şubelerine getirilecek 22 ve 24 ayar Cumhuriyet ziynet ve sikke altınlar, darphane altınları, külçe altınlar ve 22 ayar bilezik, kolye gibi takılar kabul edilebilecek olup, üzerinde değerli ya da değersiz taş bulunan herhangi bir altın (takı) ile Reşat Altınlar kabul edilmeyecek. Altınlar hiçbir iskontoya tabi tutulmaksızın saflığı oranında birebir kabul edilecek olup, yatırımcılar hiçbir kayba uğramayacak.



VERGİDEN MUAF OLACAK



Bu senetlerden elde edilecek kazançlar üzerinden herhangi bir vergilendirme söz konusu olmayacak. Tahviller yatırımcıya her altı ayda bir altın fiyatına endeksli yüzde 1.20 getiri sağlayacak. Getiriler yatırımcılara TL cinsinden ödenecek. İhraçta vade ise 728 gün olacak.



YATIRIMCI ALTIN TAHVİLİNİ ZİRAAT BANKASI'NDAN ALACAK



Nereden alınır?



Ziraat Bankası.



Hangi altınlar alınacak?



22 ve 24 ayar Cumhuriyet ziynet ve sikke altınlar, darphane altınları, külçe altınlar ve 22 ayar bilezik, kolye gibi takılar kabul edilebilecek.



Hangi altınlar kabul edilmeyecek?



Takı ile Reşat Altınlar kabul edilmeyecek.



Ne zaman alınır?



4 ayrı talep toplama dönemi bulunuyor:



1. Etap: 2-6 Ekim arasında. İtfa 9 Ekim 2019 ve yatırımcılar 30 Eylül-4 Ekim 2019 arasında fiziki altın talep edebilecek.



2. Etap: 9-13 Ekim. İtfa 16 Ekim 2019 ve yatırımcılar 7-11 Ekim 2019 arasında fiziki altın talep edebilecek.



3. Etap: 16-20 Ekim. İtfa 23 Ekim 2019 ve yatırımcılar 14-18 Ekim 2019 arasında fiziki altın talep edebilecek.



4. Etap: 23-27 Ekim. İtfa 30 Ekim 2019 ve yatırımcılar 21-25 Ekim 2019 arasında fiziki altın talep edebilecek.



Ne kazandırır?



6 ayda bir yüzde 1.20, yılda yüzde 2.40.



İhraçtan sonraki ilk 90 gün boyunca Ziraat Bankası tarafından yapılabilecek geri alımlar, Hazine Müsteşarlığı'nca belirlenen iskonto oranı olan yüzde 1.50 ile yapılabilecek.



Ne kadar vergi ödenir?



Vergiden muaf.



SERTİFİKA VE TAHVİL ARASINDA NE FARK VAR?



Altına Dayalı Kira Sertifikası'nda kira geliri kira sözleşmesi uyarınca altın fiyatına endeksli olarak belirlenmekte ve yatırımcısına altın fiyatına endeksli Türk Lirası cinsi bir kira getirisi sağlamakta. Altın tahvilleri ise, yatırımcısına altın fiyatına endeksli Türk Lirası cinsi faiz geliri sağlıyor.



YATIRIMCIYA 5 KRİTİK AVANTAJ SAĞLAYACAK



Devlet güvencesi: Altınlar devlet güvencesinde saklanacak.

Ek getiri imkânı: 6 ayda bir yüzde 1.20.

Vergi avantajı: Sıfır vergi.

Vadeden önce nakit imkânı: Vatandaş dilediği zaman satabilecek.

Fiziki altın imkânı: Vade sonunda "Ziynet Altını" alma hakkı olacak.