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Düğmeye basıldı! Türkiye'de petrol bulacaklar

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, petrol aramak için 4 ayrı ruhsat başvurusunda bulundu

Düğmeye basıldı! Türkiye'de petrol bulacaklar

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, petrol aramak için 4 ayrı ruhsat başvurusunda bulundu

08 Nisan 2018 Pazar 17:49
Düğmeye basıldı! Türkiye'de petrol bulacaklar
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ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Buna göre, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ilanda yalnızca pafta numaraları belirtilen 4 ayrı sahada petrol arama ruhsatı almak için Genel Müdürlüğe 12 Aralık 2017'de başvurdu.

ŞIRNAK'TAKİ PETROL İŞLEME SÜRESİ UZATILDI

TPAO'nun Şırnak'taki bir petrol işletme sahasında sahip olduğu ruhsat süresini, 10 yıl daha uzatmak için yaptığı başvuru Genel Müdürlükçe kabul edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye PetrolleriResmi Gazete
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