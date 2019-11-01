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DSİ'den yeni baraj! 263 milyon TL...

Devlet Su İşleri'nce (DSİ) İstanbul'a, günlük 1 milyon 152 bin metreküp ek suyun sağlanacağı yeni baraj yapılacak. Şile- Ağva yakınlarında kurulacak Sungurlu Barajı için yeni çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) raporu hazırlandı. Yeni baraj, yaklaşık 5 yılda tamamlanacak ve 263 milyon 82 bin TL'ye mal olacak

EKONOMİ 01.11.2019, 16:38
DSİ'den yeni baraj! 263 milyon TL...
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ÇEVRE ve Şehircilik Bakanlığı'nca İstanbul'a, DSİ tarafından yapılacak Sungurlu Barajı için hazırlanan ÇED raporu açıklandı. Raporla ilgili İnceleme Değerlendirme Komisyon Toplantısı'nın 21 Kasım'da yapılacağı da duyuruldu. ÇED raporunda, 'Sungurlu Barajı Projesi'nin, Türkiye'nin en önemli şehri konumundaki İstanbul'un giderek büyüyen içme, kullanma ve endüstri suyu ihtiyacını karşılamak amacıyla geliştirilen Yeşilçay Sistemi 2'nci Merhalesi kapsamında olduğu belirtildi. Raporda, 'Yeşilçay Sistemi GAP'tan (Güneydoğu Anadolu Projesi) sonraki kendi kategorisinde ikinci büyük proje olan Büyük İstanbul İçme Suyu Projesi'dir' denildi.

'SULARIN KALİTESİ OLUMSUZ ETKİLENMEYECEK'

Raporda, İstanbul'un su sıkıntısını bertaraf etmek için isale hatları mevcut 'Yeşilçay Sistemi'ne entegrasyonu sağlanacak 'Sungurlu Barajı Projesi' ile şehre ek 1 milyon 152 bin metreküp, Avrupa standartlarında temiz içme suyu temin edilmesinin planlandığı belirtildi. Raporda, ayrıca proje alanının, Şile- Ağva mevkisi ve Kocaeli- Kandıra- Akçaova mevkisi sınırlarında yer alan Sungurlu Deresi üzeri olduğu kaydedildi. Barajın rezervuar hacminin yaklaşık 2 milyon 218 bin 500 metreküp olacağı proje kapsamında 1 adet 2 üniteli ve yılda 21,01 GWh'lik enerji üretecek HES kurulmasının da planlandığına dikkat çekilen raporda, şöyle denildi:

'Proje kapsamındaki HES'de üretilecek olan enerji Sungurlu regülatöründen çıkan suların 200 metre uzaklıktaki İsaköy Pompa İstasyonu'na terfi edilmesinde kullanılacaktır. Üretilen enerjinin proje harici başka bir alanda kullanımı veya satılması kesinlikle olmayacaktır. Hidroelektrik santralde enerji üretiminde kullanılan suların kalitesinin proje nedeni ile olumsuz yönde etkilenmesi söz konusu değildir.'

'Sungurlu Barajı HES, Malzeme Ocakları, Kırma-Eleme Tesisi ve Hazır Beton Tesisi Projesi' kapsamında baraj gövdesinin 'silindirle sıkıştırılmış beton gövde' tipinde seçildiği, baraj gövdesi ve ünitelerinin yapımında kullanılmak üzere kaya malzeme ocağı, hazır beton tesisi ve kırma eleme tesisi kurulacağı belirtilen raporda, barajın ekonomik ömrü de 50 yıl olarak hesaplandı.

İPTAL EDİLEN ÇED'İN YERİNE YENİSİ HAZIR

Öte yandan raporda, daha önce hazırlan ÇED raporunun mahkemece 2016'da iptal edildiği, gerekçede belirtilen tüm hususları içerecek şekilde raporun yeniden hazırlandığı belirtildi. Raporda ayrıca baraj çalışmasının 4- 5 yılda tamamlanmasının ve proje maliyetinin 263 milyon 82 bin TL olmasının öngörüldüğü kaydedildi.
 

#devlet su işleri
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