'Drone'lara ÖTV gelebilir'

DRONE'LARA ÖTV uygulaması yapılabilir... Açıklama gazetelerin ekonomi müdürleriyle buluşan Maliye Bakanı Naci Ağbal'dan geldi.Otomobillerdeki ÖTV'ye yönelik geniş kapsamlı bir çalışmaları olmadığını söyleyen Ağbal, "Ben sadece bu drone’lara mı ÖTV getirsek diye düşünüyorum" dedi.Ağbal, "Bu drone’ların sayısı artıyor, drone’da ÖTV yok, dolayısıyla bu drone’lar uçuyor havada, onların da ÖTV’si yok, ÖTV gelebilir onlara" diye konuştu.

VERGİDE İNDİRİM SİNYALİ

Ağbal, kurumlar vergisi oranları ve kazançlardan düşülen giderlerle ilgili esnafa iki müjde birden verdi.NTV'nin haberine göre Maliye Bakanı Ağbal, yüzde 20 seviyesinde bulunan kurumlar vergisi oranlarının düşürülmesi konusunun da yine tartışılması gereken bir konu olduğunu vurguladı.Global krizden sonra ülkelerin arasındaki ekonomik rekabet içerisinde vergi rekabetinin gittikçe önem kazandığına dikkat çeken Ağbal şunları söyledi:

"Yani Trump’ın bir anda kurumlar vergisini düşürmesi tesadüf değil. Biz 2006 yılında kurumlar vergisi oranını yüzde 33’ten yüzde 20’ye indirdik. Ama ben geçen gün bir tablo çıkarttım, şimdi bizden daha aşağı olan ülkeler var. Bence tartışmamız lazım. Kurumlar vergisi oranı Türkiye’de son derece önemli bir faktör. Bazı ülkelerde, mesela İrlanda’da yüzde 12, Macaristan’da yüzde 19, farklı farklı oranlar var."

"GELİRDEN DÜŞECEK HARCAMALAR GENİŞLEYECEK"

Bir işletme sahibinin ailevi harcamaları dahil bütün giderlerini kazancından düşebilmelerine yönelik çalışma yapacaklarını açıklayan Ağbal, şunları kaydetti:

"Diyelim ki bir kunduracı işletme hesabı esaslarına göre defter tutuyor. Onun da belki belli ailevi harcamalarını işletme gelirinden düşmesine imkan verebiliriz. Ama bunun şartları, kuralları ne olabilir, buna bir harcama tavanı getirilebilir mi? Bunu tartışmak lazım. Bu yolla aslında kayıtdışılıkla da mücadele etmiş oluruz. Arkadaşlara talimat verdim özellikle gelirden düşülebilecek harcamaların genişletilmesi ve ailevi harcamalarında belli oranlar dahilinde gelirden düşülebilmesiyle ilgili belli bir çalışma yapacağız."

"OTOMOBİL, TÜTÜN VE ALKOLDE VERGİLER ARTIK ÇOK YÜKSEK"

Maliye Bakanı Ağbal, dolaylı vergilerle ilgili "2018’de bir şey yapacağım demiyorum, ama bir şey yapmayacağım da demiyorum. 2017 yılı içerisinde dolaylı vergilerde herhangi bir artış yapmayacağım. Ama şunu söyleyeyim bakın: Ben bile bu noktaya geldiysem bu önemli yani. Artık otomobil vergilemesinde, tütün vergilemesinde, alkollü içeceklerin vergilemesinde gerçekten vergi oranları çok yüksek seviyelerde" dedi.