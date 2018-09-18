Dövizli sözleşmeler TL'ye nasıl, hangi kurdan çevrilecek

32 sayılı kararnamede yapılan değişiklik turizm sektörünün seyahat acenteleri ve tur operatörlerinin oteller ile imzaladıkları döviz bazlı sözleşmeler ile ilgili bir dizi değişiklik getiriyor. Değişikyik yurtdışına tur (Outgoing) düzenleyen acenteleri de ilgilendiriyor.

Yapılan değişiklik ile, İncoming seyahat acentecisinin oda, tedarik, tur, transfer gibi sözleşmelerde taraflardan birisinin Türkiye’de yerleşik olmayan (yabancı) tur operatörü olması halinde kararın kapsamı dışında kabul edilecek.

Konaklama işletmelerinin veya diğer seyahat işletmelerinin yurt dışında yerleşik gerçek kişilerle ilgili rezervasyon, satış, tur satışı gibi işlemlerinin karar kapsamında olmadığı düşünülmektedir. Peki outgoing faaliyetlerinde nasıl işlem yapılacak…