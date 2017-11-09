Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 23°
açık
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
111031
ALTIN
158.842
DOLAR
3.8468
STERLİN
5.0380
EURO
4.4648
Çarpık dişlere görünmez çözüm
Çarpık dişlere görünmez çözüm
Apple ve Samsung'a Türkiye'de yeni rakip! Satış rekoru kırıyor
Apple ve Samsung'a yeni rakip!...
Cinsel ilişki öncesi bu besinleri yemeyin!
Cinsel ilişki öncesi bu besinleri...
banner468

`Dövizle borçlanmaya kısıtlamalar gelebilir`

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Cemil Ertem, dövizle borçlanmaya kısıtlamalar getirilebileceğini söyledi

`Dövizle borçlanmaya kısıtlamalar gelebilir`

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Cemil Ertem, dövizle borçlanmaya kısıtlamalar getirilebileceğini söyledi

09 Kasım 2017 Perşembe 14:36
`Dövizle borçlanmaya kısıtlamalar gelebilir`
banner404

CUMHURBAŞKANI Başdanışmanı Cemil Ertem, “Dövizle borçlanmaya kısıtlamalar getirileceğini düşünüyorum” dedi. Ertem ayrıca TCMB'nin istediği zaman ağırlıklı ortalama fonlama faizini değiştirebileceğini belirtti.
Ertem "TCMB, ROM adımı ile kur likiditesi sağladı. TCMB'nin adımı piyasada elinin güçlü olduğu algısı uyandırdı. TCMB istediği zaman ağırlıklı fonlama maliyetini değiştirebilir. TCMB'nin kur hedefi olamaz" ifadelerini kullandı.
 
Ertem, özel bir haber kanalında katıldığı programda kurlarda son 2 haftada görülen oynaklığın spekülatif olduğunu, kurların makul seviyelerine oturacağını düşündüğünü söyledi.
 
Dövizle borçlanmaya bazı kısıtlar getirileceğini düşündüğünü açıklayan Ertem enflasyonla ilgili de ciddi bir düşüş olacağını öngördü. Ertem, "Önümüzdeki 2 ayda, 2018'in ilk çeyreğinde enflasyonda 200 baz puanlık ciddi iniş olduğunu göreceğiz" dedi.
 
Kredi Garanti Fonu ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan Ertem, "Bankaların kredi genişlemesi yüzde 18 seviyesinde, kredi genişlemesinde ekonomiyi ısıtıcı bir yön yok" ifadelerini kullandı.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Cemil ErtemDövizTcmb
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ucuz ette ikinci hamle geliyor
Ucuz ette ikinci hamle geliyor
Çalışan annelere büyük fırsat
Çalışan annelere büyük fırsat
THY son 5 yılın en yüksek doluluk oranına ulaştı
THY son 5 yılın en yüksek doluluk oranına ulaştı

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim