`Dövizle borçlanmaya kısıtlamalar gelebilir`

CUMHURBAŞKANI Başdanışmanı Cemil Ertem, “Dövizle borçlanmaya kısıtlamalar getirileceğini düşünüyorum” dedi. Ertem ayrıca TCMB'nin istediği zaman ağırlıklı ortalama fonlama faizini değiştirebileceğini belirtti.
Ertem "TCMB, ROM adımı ile kur likiditesi sağladı. TCMB'nin adımı piyasada elinin güçlü olduğu algısı uyandırdı. TCMB istediği zaman ağırlıklı fonlama maliyetini değiştirebilir. TCMB'nin kur hedefi olamaz" ifadelerini kullandı.
Ertem, özel bir haber kanalında katıldığı programda kurlarda son 2 haftada görülen oynaklığın spekülatif olduğunu, kurların makul seviyelerine oturacağını düşündüğünü söyledi.
Dövizle borçlanmaya bazı kısıtlar getirileceğini düşündüğünü açıklayan Ertem enflasyonla ilgili de ciddi bir düşüş olacağını öngördü. Ertem, "Önümüzdeki 2 ayda, 2018'in ilk çeyreğinde enflasyonda 200 baz puanlık ciddi iniş olduğunu göreceğiz" dedi.
Kredi Garanti Fonu ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan Ertem, "Bankaların kredi genişlemesi yüzde 18 seviyesinde, kredi genişlemesinde ekonomiyi ısıtıcı bir yön yok" ifadelerini kullandı.
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