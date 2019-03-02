Dövizden TL’ye dönüş seferberliği! Yapmayan yanar...

HAZİNE ve Maliye Bakanlığı Türk Parasını Koruma Kanunu kapsamında hem dövizden TL`ye dönüş formülüne açıklık getirdi, hem de yanıtı en çok merak edilen 34 soruyu internet sitesinden yanıtladı.



YERLİ TURİSTE TARİFE TL'DEN: Turizm Bakanlığı belgeli tesislerin hamam, havuz, kuaför, marketlerin işletmesine ilişkin sözleşmelerde kira bedeli döviz cinsinden belirlenebilecek ancak otel odaları Türkiye'de yerleşik kişilere döviz cinsinden kiralanamayacak.

EV SAHİPLERİNE UYARI: Kararın yürürlüğe girdiği 13 Eylül 2018'den önceki gayrimenkul kira sözleşmeleri kapsamında verilen depozitoların TL'ye çevrilmesi zorunlu olmayacak. Bu tarihten sonraki sözleşmeler kapsamındaki depozito bedelleri ise Türk Lirası olacak. Yine bu tarihten önce imzalanan taşıt kiralama ve yolcu taşıma amaçlı ticari taşıt satış sözleşmelerinin TL'ye çevrilmesi gerekmeyecek. İş makineleri satış sözleşmeleri dövize endeksli olarak düzenlenebilecek.



İHRACAT SAYILAN HİZMETLER: İhracat sayılan döviz kazandırıcı hizmetlerin Türkiye'de yerleşik kişilere yurt içinde sunulmasını kapsayan sözleşmeler döviz cinsinden olmayacak.



PİLOT ÜCRETLERİ: Pilotların ücretlerine ilişkin sözleşmeler uygulama kapsamında hizmet değil 'iş sözleşmesi' olarak kabul edilecek.



YABANCIYA KONUT SATIŞI: Vatandaş olmayıp da Türkiye'de yerleşik kişilerin alıcı veya kiracı olarak taraf oldukları gayrimenkul satış ve kiralama sözleşme bedeli döviz cinsinden belirlenebilecek.



TEBLİĞE UYMAYANA CEZA: Tebliğe aykırı durumlara 6 bin 300 lira ile 55 bin lira aralığındaki idari para cezası uygulanacak. Tekrar etmesi durumunda ise cezalar iki katına çıkarılacak.