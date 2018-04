'Dövizdeki dalgalanma duracak'

EKONOMİK dalgalanmalar hakkında da konuşan Ağbal Türkiye ekonomisinin iyiye gittiğini, dövizde ve altında yaşanan dalgalanmaların durulacağını vurguladı. Ağbal, "Ekonomiyle ilgili bütün veriler olumluyken bir takım dışarıdaki bir takım gelişmelere bağlı etkilere başka tarafları çekmek bunun üzerinden ekonominin üzerinde spekülasyon oluşturmak alışık olduğumuz bir şey. Hükümet olarak biz her zaman ekonomiyle ilgili konularda hassas olduk, her zaman gerekli tedbirleri aldık. Bu gelişmeler çok hızlı bir şekilde bertaraf edilecek merak etmeyin" diye konuştu.

'DEVLET SEKTÖRE DAHİL'

Şeker fabrikalarının özelleştirilmesi konusunda ise Ağbal, devletin bu sektörden elini çekmediğini, yüzde 20 oranında hala sektörde olduğunu belirtti. Nişasta bazlı şekerin kotasının düşürüldüğünü hatırlatan Ağbal, şöyle konuştu: "Şeker sektörü önemli bir sektör, şeker pancarı üretimi çok sayıda üreticimizi etkileyen bir üretim alanı. Şeker pancarının bir çok alanda fonksiyonları var. Şeker fabrikalarında sadece şeker üretildiğini düşünmeyin. Şeker aynı zamanda birçok yan ürünün üretilmesine de katkı veriyor. Küspe, etil alkol gibi. Dolayısıyla şeker üretimi Türkiye'de devam edecek, büyüyecek, pazar büyüyor. Şeker pazarı gümrüklerle korunan bir pazar, bu anlamda Türkiye'ye şeker ithalatının yapılmasına ihtiyaç yok. Biz üreticimizi korumak, pazarı korumak için yeterli tedbirleri aldık, almaya da devam edeceğiz. Şeker fabrikalarının özelleştirilmesi Türkiye'de şeker pancarı üretimini de şeker üretimini de artıracak."

'HERKESTEN HASSAS DAVRANIYORUZ'

Şeker fabrikalarının özelleştirme ihalelerine devam edildiği bilgisini veren Ağbal, fabrikalara şu anki koşullara göre gayet iyi fiyatlar verildiğini söyledi. Bazı milletvekillerinin ihale komisyonu salonuna girerek sokak ağzıyla ihale ortamına fesat karıştıracak tavır ve davranışlar sergilediklerinin altını çizen Ağbal, "Şeker fabrikalarının özelleştirilmesiyle ilgili farklı görüşler olabilir, kimse endişe etmesin herkesten daha fazla hassasız ancak ben milletvekiliyim deyip de kendisini kanunların üzerinde gören, hoyratça bir anlayışla ihale komisyonunda oluşturulan ortamı yadırgıyorum. Bunlar Türkiye'ye yakışmıyor, siyasete yakışmıyor, burada gösteriler tavrın siyaset tavrı olduğunu söylemek mümkün değil" şeklinde konuştu.

'DALGALANMALAR KALICI DEĞİL'

Son birkaç haftadır özellikle Suriye ile ilgili ortaya çıkan gelişmelerin de etkisiyle global piyasalarda bir kırılganlık bir dalgalanma olduğunu belirten Bakan Ağbal, "Gelişmiş ülkelerdeki bankaların faiz kararları da yine finansal piyasalarda dalgalanmaları beraberinde getiriyor. Dolayısıyla bu günlerde karşılaştığımız meseleler bir boyutuyla uluslararası piyasalardaki gelişmelerin Türkiye'ye yansıması. Diğer taraftan bu dalgalanmalar kalıcı mı? Kalıcı değil. Anlık, günlük yapılan açıklamalar piyasalarda belki dalgalanmalar meydana getirir, bu dalgalanmalar da döviz ve petrol fiyatlarını etkiler ama bunların kalıcı olmayacağını piyasada bu işi bilen herkes bilir" dedi.

'REELDE HER ŞEY OLUMLU'

"Türkiye ekonomisi 15 Temmuz alçak darbe girişiminin sonrasında bütün bu tehditleri bertaraf etti. Herkesin 2017 yılında Türkiye ekonomisi yüzde 2 en fazla yüzde 3 dediği bir ortamda Türkiye ekonomisi yüzde 7.4 büyüdü" diyen Ağbal şöyle konuştu: "Şu anda 2018 yılının ilk çeyreğinde ekonominin reel tarafında gerçekten her şey olumlu bir şekilde devam ediyor, sanayinin çarkları dönüyor, işletmeler satışlarını yapmaya devam ediyorlar. İhracat tarafında rekorlar kırmaya devam ediyoruz. Kamu maliyetimiz güçlü, bankacılığımız güçlü, ekonomimizin orta ve uzun vadede sahip olduğu potansiyel herkes tarafından takdir ediliyor. Ekonomiyle ilgili bütün veriler olumluyken dışarıdaki bir takım gelişmelere bağlı olarak başka tarafları çekmek, bunun üzerinden ekonominin üzerinde spekülasyon oluşturmak alışık olduğumuz bir şey. Kimse endişe etmesin Türkiye ekonomisi 16 yıldır olağanüstü bir gelişme kaydetti. Önümüzdeki dönemde de tüm uluslararası kuruluşlar Türkiye'nin orta ve uzun vadede büyüme potansiyeli bakımından en iyi ülke olduğunu ifade ediyor. Merak etmeyin dalgalanmalar var ama o dalgalanmaların hepsi yatışacak. Hükümet olarak biz her zaman ekonomiyle ilgili konularda hassas olduk, her zaman gerekli tedbirleri aldık. Bu gelişmeler çok hızlı bir şekilde bertaraf edilecek merak etmeyin."