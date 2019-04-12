Dövizde yükseliş sürüyor; dolar/TL 5,81'i geçti

Gün ortası işlemlerinde:

- dolar en düşük 5.7298 lira ve en yüksek 5.8126 lirayı gördükten sonra, 5.80 - 5.81 lira aralığında,

- euro en düşük 6.4490 lira ve en yüksek 6.5854 lirayı gördükten sonra, 6.57 – 6.58 lira aralığında,

- sterlin en düşük 7.4853 lira ve en yüksek 7.5114 lirayı gördükten sonra 7.58 – 7.59 lira aralığında işlem görüyor.

Ahlatçı Yarıtım’ın “Haftayı zayıf veri akışı ile tamamlıyoruz…” başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirmeler yapıldı:

“Yurtdışı gelişmeleri incelediğimizde, Çin’de açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi verisi Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 0.4 düşerken bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2.3 arttı. Çin’de açıklanan Üretici Fiyat Endeksi verisi Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0.4 arttı.

“Almanya’da açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi verisi Mart ayında beklentilere paralel bir önceki aya göre yüzde 0.4 ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1.3 arttı.

“Avrupa Merkez Bankası Profesyonel Tahminciler Anketi verilerine göre, Euro Bölgesi için enflasyon ve Büyüme tahminleri aşağı yönlü revize edildi. Anket verilerine göre, Euro Bölgesi için büyüme beklentisi 2019 yılı yüzde 1.5’ten yüzde 1.2’ye ve 2020 yılı için yüzde 1.5’ten yüzde 1.4’e aşağı yönlü revize edilirken 2021 yılı büyüme tahmininde değişiklik yapılmadı ve yüzde 1.4 olarak korundu. Anket verilerine göre, Euro Bölgesi enflasyon tahmini 2019 yılı için yüzde 1.5’ten yüzde 1.4’e, 2020 yılı için yüzde 1.6’dan yüzde 1.5’e ve 2021 yılı için yüzde 1.7’den yüzde 1.6’ya revize edildi.

“ABD’de açıklanan İşsizlik Maaşı Başvuru sayısı 6 Nisan haftasında beklentilerin altında 196 bin olarak gerçekleşti. ABD’de açıklanan Üretici Fiyat Endeksi verisi Mart ayında piyasa beklentisinin üzerinde bir önceki aya göre yüzde 0.6 ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2.2 arttı. ABD borsaları günü karmaşık tamamladı.

“Yurtiçi gelişmeleri incelediğimizde, TCMB tarafından yayımlanan Ödemeler Dengesi Gelişmeleri Şubat 2019 verilerine göre, Cari işlemler açığı Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre 3 milyar 776 milyon dolar azalarak 718 milyon dolara geriledi. On iki aylık cari işlemler açığı ise 17 milyar 44 milyon dolar oldu. Dün, küresel piyasalarda doların majör para birimlerinin birçoğuna göre değer kazanması ve Yurtiçinde lirada yaşanan yüksek oynaklık ile birlikte kurun fiyatlamalarda 5.6745-5.7565 bant aralığında hareket ettiği ve günü 5.7290 seviyeleri civarında tamamladığını gördük. BİST-100 Endeksi günü yüzde 0.97 düşüş ile 96 bin 072 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 5.3 milyar lira olarak gerçekleşti. TCMB ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti dün, yüzde 24.06 düzeyinde gerçekleşti. Yurtiçinde gösterge tahvil getirisi yüzde 4.47 yükseliş ile yüzde 22.2 ve on yıllık tahvil getirisi yüzde 1.03 düşüş ile yüzde 17.38 düzeyinde günü tamamladı.”