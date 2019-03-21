Döviz mevduat stopajları yükseltildi

Bir yıla kadar vadeli döviz mevduat hesaplarında stopaj oranı yüzde 20'ye yükseltildi.

Döviz mevduat stopajları yükseltildi
banner404

RESMİ Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile 1 yıla kadar vadeli döviz tevdiat hesaplarına uygulanan stopaj oranları yüzde 20'ye yükseltildi. Bu oran katılım bankalarındaki döviz katılma hesaplarına ödenen kâr payları için de geçerli olacak. 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda ise stopaj oranı yüzde 18 olarak belirlendi. Aynı kararname ile tüm mükellef kurumlar tarafından yurt dışında ihraç edilen tahvillerin stopaj oranları da yeniden belirlendi. Buna göre vadesi 1 yıla kadar olanlardan elde edilen faizlerden yüzde 7, 1 ile 3 yıl arasında olanlardan elde edilen faizden yüzde 3, vadesi 3 yıl ve daha uzun olanlardan elde edilen faizden ise yüzde 0 stopaj alınacak.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
İstanbul'da halk otobüsü yayalara çarptı:...
İstanbul'da halk otobüsü yayalara çarptı:...
  1. SONDAKİKA

banner528

banner516

banner470

banner452

banner449

banner539

banner518

banner481

banner472