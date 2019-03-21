CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Karara göre döviz tevdiat hesaplarına yürütülen faizlerden ve katılım bankalarınca döviz katılma hesaplarına ödenen kar paylarından; vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli hesaplarda yüzde 20, 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda yüzde 18 olarak stopaj uygulanacak.
Döviz mevduat hesaplarında stopaj yükseltildi
Döviz mevduat hesapları ile ilgili yeni düzenleme yapıldı. Bir yıla kadar yüzde 16 olarak uygulanan stopaj oranı yüzde 20'ye çıkarıldı.
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
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