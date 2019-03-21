Döviz mevduat hesaplarında stopaj yükseltildi

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karara göre döviz tevdiat hesaplarına yürütülen faizlerden ve katılım bankalarınca döviz katılma hesaplarına ödenen kar paylarından; vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli hesaplarda yüzde 20, 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda yüzde 18 olarak stopaj uygulanacak.