Döviz hareketli seyrediyor

DOLAR kuru dün Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun ABD'nin Patriot vermemesi durumunda bir S-400 alımının gündeme gelebileceğini açıklaması ve Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın reform paketini açıklamasının ardından hafif dalgalansa da sert bir hareket yaşanmadı. Bakan Albayrak, 2019 yılı reform programında önceliği kamu bankalarının sermayelendirilmesine ve geri dönmeyen kredi oranı yüksek olan enerji ile inşaat kredilerinin bilanço dışına taşınarak bankaların rahatlatılmasına verdi. Bankacılar, kamu bankalarına DİBS (devlet iç borçlanma senedi) ihracı yoluyla 28 milyar lira tutarında sermaye katkısı başta olmak üzere Bakan Albayrak'ın reformlarını bazı açılardan olumlu bulurken, kimi analsitler ise bütçe üzerinde baskı yaratabileceği endişesiyle bekleyip görme taraftarı. 11 Nisan günü dolar/TL 5.6850 ile başladı. Öğlen saatlerinde yukarı yönlü hareketle dolar kuru 5.72 üzerinde seyrederken, Euro/TL 6.46 ve sterlin/TL de 7.50'de dalgalanıyor. Açıklanan verilere göre TCMB'nin net uluslararası rezervleri 5 Nisan itibarıyla 1.8 milyar dolar düşüşle 27.9 milyar dolara geriledi. Rezervler bir önceki hafta 29.7 milyar dolar olmuştu. Piyasaların gözü ise hala belirsizliğini koruyan İstanbul'daki yerel seçimlerin sonucunda. Yerel seçimlerin kesinleşmemiş sonuçlarına göre CHP ve İYİ Parti'nin oluşturduğu Millet İttifakı'nın İstanbul Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, AK Parti ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı'nın adayı Binali Yıldırım'dan daha fazla oy aldı. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) AKP'nin İstanbul'da 31 ilçede oyların yeniden sayılması talebini reddederken, İstanbul'da 21 ilçede 51 sandıkta oyların tekrar sayılmasına karar verdi. AK Parti, "olağanüstü itiraz" yolunu kullanarak İstanbul'da seçimin yenilenmesi talebinde bulunacağını açıkladı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da İstanbul'daki bazı seçim uygulamalarının şaibe yarattığını, sonuçları iptale götürebileceğini söylemişti. Piyasaların izlediği Fed tutanakları ve AMB Başkanı Draghi'nin açıklamalarından ise beklentilerin dışında bir sürpriz çıkmadı. Fed'in 19-20 Mart tarihli toplantısının tutanakları yayımlandı ve bu tutanaklara göre, "Üyelerin çoğuna göre riskler 2019'da faizleri sabit tutmayı gerektiriyor" vurgusu yapıldı. Brexit'in ise 31 Ekim'e kadar ertelenmesine karar verildi.

Güncelleme Tarihi: 11 Nisan 2019, 12:43