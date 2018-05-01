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'Döviz geliri olan dövizle borçlansın'

Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek gündeme ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Enflasyon artıyor, faiz artıyor lira değer kaybediyor. Döviz geliri olanlar dövizle borçlansın." dedi

'Döviz geliri olan dövizle borçlansın'

Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek gündeme ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Enflasyon artıyor, faiz artıyor lira değer kaybediyor. Döviz geliri olanlar dövizle borçlansın." dedi

01 Mayıs 2018 Salı 22:05
'Döviz geliri olan dövizle borçlansın'
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EKONOMİDEN sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek gündeme ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Enflasyon artıyor, faiz artıyor lira değer kaybediyor. Döviz geliri olanlar dövizle borçlansın. Üretken alanlarda yatırım yapanlara bu kapıyı açık tutuyoruz. Devletin döviz açığı yok. Dış dünyadan döviz alacağı var. Uzun vadede önemli riskler, sorunlar var. Riskler dengeli gözüküyor. Geçen sene Türkiye o kadar olumsuz koşula rağmen Türkiye 1 milyon net yeni istihdam oluşturmuş, G-20 ülkeleri arasında en hızlı büyüyen ülke olmuş. Bütçe açığı yüzde 2'nin altında tutuldu bu çok önemli. Merkez Bankası'nın son adımı da önemli bir adımdı.
'ERKEN SEÇİM PİYASALARI OLUMLU ETKİLEDİ'
"Türkiye'nin erken seçimine piyasanın tepkisi hem doğru hem olumlu. Belirsizlik azaldı" diyen Şimşek şöyle konuştu: "Yatırımcıların kafasındaki soru işareti kalktı. Seçim zamanında yapılsaydı daha uzun süreli belirsizlik olacaktı. Seçimin hemen sonrasında hükümet kurulacak. Kim seçilirse seçilsin 5 yıl ülkeyi yönetecek. Piyasalar onun için olumlu bakıyor. Yeni sistemde Türkiye'nin önü açık, reformların gündeme alınması için bir fırsat. Türkiye mali disiplini sürdürecek tecrübeye sahip. Seçimden sonra reformlar öne alınıp güçlü başlangıç yapılabilir."

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Anahtar Kelimeler:
EKONOMİ
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