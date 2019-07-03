Döviz alımında vergi artıyor

BİREYSEL döviz alımlarında uygulanan Banka Sigorta Muamele Vergisi'nin (BSMV) binde 1'den binde 2'ye çıkarılması planlanıyor. Reuters’ta yer alan ve konuyla ilgili kaynaklara dayandırdığı haberine göre bireysel döviz alımlarında uygulanan Banka Sigorta Muamele Vergisi'nin binde 1'den binde 2'ye çıkarılması planlanırken, bu plan kapsamında Cumhurbaşkanı'na BSMV'yi 10 katına kadar çıkarma yetkisi de öngörülüyor. 1998'de getirilen ancak 2008’de yürürlükten kaldırılan kambiyo vergisi, 15 Mayıs 2019’da geri getirilmişti. Gerekçe olarak ise 'spekülatif amaçla döviz alım-satımı yapılmasını caydırıcı hale getirmek ve vergi gelirlerini artırmak' gösterilmişti.