Döviz alımında vergi artıyor

Bireysel döviz alımlarında uygulanan Banka Sigorta Muamele Vergisi'nin binde 1'den binde 2'ye çıkarılması ve Cumhurbaşkanı'na BSMV'yi artırma yetkisi verilmesi planlanıyor.

Döviz alımında vergi artıyor
banner404

BİREYSEL döviz alımlarında uygulanan Banka Sigorta Muamele Vergisi'nin (BSMV) binde 1'den binde 2'ye çıkarılması planlanıyor. Reuters’ta yer alan ve konuyla ilgili kaynaklara dayandırdığı haberine göre bireysel döviz alımlarında uygulanan Banka Sigorta Muamele Vergisi'nin binde 1'den binde 2'ye çıkarılması planlanırken, bu plan kapsamında Cumhurbaşkanı'na BSMV'yi 10 katına kadar çıkarma yetkisi de öngörülüyor. 1998'de getirilen ancak 2008’de yürürlükten kaldırılan kambiyo vergisi, 15 Mayıs 2019’da geri getirilmişti. Gerekçe olarak ise 'spekülatif amaçla döviz alım-satımı yapılmasını caydırıcı hale getirmek ve vergi gelirlerini artırmak' gösterilmişti.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Antalya'da hakaret davasında 600 kilo mama karşılığı...
Antalya'da hakaret davasında 600 kilo mama karşılığı...
  1. ASAYİŞ

banner516

banner470

banner452

banner449

banner481

banner472

banner479