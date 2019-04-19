Dost ülkelere 20 milyon TL hibe edilebilecek

DOST ve müttefik devletlerde bulunan kamu ve özel kuruluşlara; mal ve hizmet hibesi, mübadelesi veya yardımı olarak verilecek tutar limiti 20 milyon TL olarak belirlendi. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararı ekinde yer alan listeye göre, anlaşma akdedilmeksizin protokolle verilebilecek mal ve hizmetler arasında yer alanlar şöyle: Silah ve mühimmat, yiyecek ve içecek malzemeleri, akaryakıt, askeri giyim ve kuşam, sağlık cihazları, binek ve yük araçları, canlı hayvanlar, bilgisayar ve sarf malzemeleri, televizyon ve büro cihazları ve yedek parçalar.