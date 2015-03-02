Dört ayın zirvesine çıktı

02 Mart 2015 Pazartesi 13:16
BAŞÇI'NIN Cuma günü görevinin başında olduğunu açıklaması ve ardından döviz satım ihale tutarlarında değişiklik yapan bir adım atması, tarihi zirveyi gören dolar/TL'nin yönünü sınırlı da olsa aşağı çevirmesini sağlamıştı.
Dolar/TL geçen hafta bu endişelerle 2.5275 seviyesini test etmiş ancak TCMB adımları ve açıklamalarıyla yönünü çevirmişti. Dolar/TL bugün ise güne TSİ 0852'de 2.5114/2.5148 ile Cuma akşamı kapanış seviyelerine yakın başladı.
ÇAĞIRIP KONUŞACAK
Suudi Arabistan'a giderken uçakta gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, faiz politikası nedeniyle eleştirdiği Başçı'nın kendisiyle görüşme talebi olduğunu belirterek, Başçı'yı çağırıp konuşacağını söyledi.
Bankacılar, Başçı'nın Cuma günü TCMB binasına girişte TV'lerce görüntülenmesi ve ardından döviz satım ihalelerine ilişkin bir adım atmasını görevine devam anlamında önemli olduğunu belirtirken, aynı zamanda açıklamaların hemen ardından sağlık sorunları nedeniyle bankada 1.5 gün bulunmamasının da siyasilere bir mesaj olarak algılandığını söylediler. Erdoğan'ın Çarşamba günü TCMB'nin para politikasını ve Başçı'yı sert şekilde eleştirmesinin ardından Babacan ve Başçı'nın istifalarını verdiği yönünde spekülasyonlar yapılmış ve piyasada sert satış baskısı yaşanmıştı. Ancak bu iddialar hükümet tarafından net şekilde yalanlandı. Öte yandan Tahvil/bono piyasasında ise, iki yıllık gösterge olan 16 Kasım 2016 itfalı tahvil, Cuma günü spot kapanışta yüzde 8.71 seviyesinden gerçekleşirken valörde son işlem yüzde 8.81 oldu. 24 Temmuz 2024 itfalı 10 yıllık gösterge tahvilde dün spot kapanışta ortalama bileşik faiz yüzde 8.51 seviyesinden gerçekleşirken valörde son işlem yüzde 8.38 oldu.
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Son Güncelleme: 02.03.2015 12:21