Dönem zararı yazan şirketlerle ilgili önemli şart

DEGİŞİKLİKLE birlikte, özellikle büyük yatırım gerektiren enerji ve sağlık sektörlerindeki faaliyet kârı elde eden ancak yatırım sürecindeki finansman maliyetleri nedeniyle net kâra geçemeyen şirketlerden talep beklediklerini kaydeden Borsa İstanbul Genel Müdür Yardımcısı Korkmaz Ergun, mevzuat değişikliğini yönetim kurulundan çıkardıklarını ve SPK'dan onay beklediklerini söyledi.Ergun, istisna getirilecek şirketler için halka arzda sermaye artışı yönteminin kullanılmasının ön şart olduğunu ve halka arz edilecek payların piyasa değerinin asgari 100 milyon lira olması gerektiğini; halka arzla birlikte kâra dönme projeksiyonu sunan şirketlerin Yıldız Pazar'a kote olabileceğini söyledi.Marka Yatırım Holding'in "Ana Pazar"a geçiş töreninde Reuters ile yaptığı söyleşide Ergun, "Bir mevzuat değişikliği yapıyoruz. Amacımız şu; şirket faaliyet kârı elde ediyor ama son dönemde yaşanan kur giderleri, faiz giderleri ve finansman giderleri nedeniyle dönem zararı ediyor. Mesela sağlık ve enerji sektöründe bu durumda olan şirketler var ve bunlar dönem zararı etmeleri nedeniyle (borsaya) gelemiyorlar" dedi ve ekledi:

"Şirket halka arzdan elde ettiği gelirle kur giderini, finansman giderini kapatabilecek ve dönem zararını dönem karına çevirebilecekse ve bizi bir projeksiyonla ikna edebilecekse, biz o zaman buyurun gelin diyeceğiz. Çünkü biz sermaye piyasasıyız; bankalara çalışacağımıza, kârı bankalara faiz olarak vereceğimize, sermaye piyasalarının sunduğu imkanlardan faydalanın, halka arzdan elde ettiğiniz gelirle finansman giderlerinizi kapatın. Şirket de büyüsün, yatırımcısı da büyüsün, kâr etsin."İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) Haziran ayında açıkladığı "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" araştırmasına göre, sanayi şirketleri 2016'da faaliyet kârının yarısından fazlasını finansman gideri olarak kaybetti. İSO'nun bugün açıkladığı "İSO İkinci 500" araştırmasına göre de, şirketlerin mali borçları ve ödenen faizlerde ciddi artış yaşanırken; finansman maliyetleri şirket kârlılıkları üzerinde olumsuz etkisini sürdürüyor.Buna göre, "İSO İkinci 500" şirketlerinin 2015'te 3.79 milyar lira olan finansman giderleri 2016 yılında yüzde 16 artarak 4.4 milyar liraya yükseldi.

SERMAYE ARTIŞI İLE HALKA ARZ ÖN ŞART OLACAK

Normalde faaliyet kârı içinde olan ama özellikle yatırım süreci nedeniyle kur ve finansman gederlerine bağlı zarar eden şirketlere dikkat çeken Ergun, "Şu an kotasyon şartlarımızdan bir tanesi dönem kârı elde etmesi. Ancak biz bu şartı kaldırmadan şarta bir istisna getiriyoruz. Diyoruz ki, bir şirket eğer faaliyet kârı elde ediyor ama dönem zararı elde ediyorsa, o şirket borsaya bir projeksiyon sunsun. O projeksiyonu Borsa makul karşılarsa bu şirketi bu istisnadan faydalandırarak Yıldız Pazar'a alabilsin" dedi.Söz konusu değişikliğin, halka açık kısmının asgari piyasa değeri 100 milyon lira ve üstü olan şirketler için geçerli olacağını belirten Ergun, ayrıca halka arzın sermaye artışı yöntemiyle yapılmasının da ön koşul olacağını vurguladı.

Ergun, "Sadece ortak satışı yoluyla halka arz edenlere bu imkanı tanımıyoruz. Çünkü sadece ortak satışı yoluyla halka arzda para ortağın cebine giriyor. Ama biz diyoruz ki para şirketin cebine girsin. Şirket kasasına giren parayla finansman giderini kapatsın ya da yatırım yapsın" dedi ve ekledi:

"Sermaye artışı yoluyla ya da sermaye artışı ve ortak satışı yöntemi her ikisi birarada. Ama sermaye artışı yoluyla elde edeceği parayla finansman giderlerini kapatıp kâra dönebileceğine bizi ikna edecek. Çünkü önemli olan paranın kasaya girmesi ve finansman giderlerini kapatarak zararı kara çevirebilmesi, temel mantık bu."

DEĞİŞİKLİKLE BAZI BÜYÜK ŞİRKETLER BORSAYA GELEBİLİR

Özellikle sağlık ve enerji sektörlerinde bu durumda şirketler bulunduğuna işaret eden Ergun şöyle devam etti:

"Sağlık ve enerji sektöründe büyük yatırımlar var. (Şirket) yatırım döneminde olduğu için yatırımları finanse etmek için banka kredisi çekmiş ve son zamanda yaşanan kur giderleri nedeniyle, yükselen faizler nedeniyle finansman giderleri yükselmiş ve zarar etmiş. Bu ne demek? Ben her sene çalışıyorum, kâr ediyorum ama bankalara çalışıyorum demek, ortaklarıma yatırımcılarıma kâr veremiyorum demek. Biz de diyoruz ki o finansmanı bankalardan sağlayacağına, gel sermaye piyasalarından sağla."Mevzuat değişikliğini bekleyen birkaç şirket olduğunu düşündüklerini ve değişiklikle birlikte halka arz talepleri beklediklerini kaydeden Ergun, "Mevzuat değişikliğini yönetim kurulundan çıkardık, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan onay bekliyoruz. Kısa bir süre içinde çıkacağını temenni ediyoruz. Bu vesile ile bu sene bazı büyük şirketlerin gelebileceğini düşünüyoruz" dedi.