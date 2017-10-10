Domatesi kazanca dönüştürdü

DİYARBAKIR'DA bir girişimcinin devlet desteğiyle kurduğu ilin ilk salça fabrikası 50 kişiye ekmek kapısı oldu. Bu yatırım sayesinde birçok kişi batıya çalışmaya gitmek yerine yaşadığı kentte istihdam ediliyor. Domates üretiminin yoğun olduğu mevsimde 7/24 çalışan fabrikayı kuran girişimci Musa Yeşil, yılda 600 ton domates salçası üretme hedefiyle çalıştıklarını belirtti.

7/24 MESAİ İLE ÇALIŞIYOR

Projesi onaylanan Yeşil, aldığı 650 bin lira hibe destek ile Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi’nde 7 bin metrekare alanda hayal ettiği fabrikayı kurdu. Tarlada binbir emekle yetişen ve büyük zahmetle toplanan domatesleri sözleşme karşılığı çiftçilerden satın alan Yeşil, bu domatesleri fabrikada salçaya dönüştürüyor. 50 kişiye de ekmek kapısı olan fabrikada istihdam imkanı bulan işçiler, domatesin üretildiği yaz döneminde haftanın 7 günü 24 saat çalışıyor.

ŞİMDİLİK İÇ PİYASAYA DÖNÜK ÜRETİM YAPIYOR

Bölgedeki domates üretimi potansiyelini değerlendirmek için fabrika kurduğunu söyleyen Girişimci Yeşil, üretilen domateslerin başka illere gönderildiğinde nakliye masraflarının ürünün fiyatına yansıdığına işaret etti. Bunu önleyerek domatesin üretildiği yerde işlenmesini arzu ettiklerini belirten Yeşil, toplanan ürünleri çiftçiden satın alarak fabrikada işlediklerini dile getirerek, ürettikleri salçayı da iç piyasaya sunduklarını aktardı. “İç piyasanın salça ihtiyacını karşılayacağız. Bu yıl 50 kişiye istihdam sağlıyoruz. Çiftçilerimizle de sözleşme yapıyoruz” diyen Yeşil, istihdamın yanı sıra ürün aldıkları çiftçiye de katkı sunduklarını dile getirdi.

HEDEFİMİZ YILDA 600 TON SALÇA

Günde 160 ton domatesi fabrikada işleyerek salçaya dönüştürdüklerini ifade eden Yeşil, “160 ton domatesin sekizde biri salçaya dönüşüyor. Hedefimiz yıllık yaklaşık 600 ton domates salçası üretmek” dedi. Hedeflerini gün geçtikçe yükselteceklerine işaret eden Yeşil, devlet desteğiyle fabrikanın kapasitesini artıracaklarını kaydetti.

Artık yaşadığımız kentte çalışıyoruz

Fabrikada çalışan üniversite mezunu Yakup Yıldız, bu tür fabrikaların bölgede kurulmasının önemli olduğunu söyledi. Fabrikada çalışmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Yıldız, “Daha önce batıda inşaatlarda çalışıyorduk ama şimdi evimize yakın yerde çalışmak kadar mutluluk verici bir şey yok. Bu imkanı sağlayan devletimizden Allah razı olsun” diye konuştu. Yıldız, fabrikada çalışanların evlerine ekmek götürme imkanına kavuştuğunu anlatarak, tarlada çalışanların da kazanç elde ettiğini vurguladı.

Tarlada çalışan Ramazan Ata ise Bursa’ya 10 yıl mevsimlik işçi olarak domates toplamak için gittiğini, artık memleketinde bu işi sürdürdüğünü belirtti. Çevre köylerden gelen 60 işçiye çavuşluk yaptığını ifade eden Ata, ailesinin geçimine katkıda bulunmanın sevincini yaşadığını dile getirdi.

TARIMA DAYALI SANAYİYE DESTEK VERİYORUZ

TKDK İl Koordinatörü Hikmet Güneş de kurum olarak tarım ve hayvancılığı olduğu kadar tarıma dayalı sanayiyi de desteklediklerini söyledi. Güneş, domateslerin işlendiği zaman hem bu kaybın önlendiğine, hem yeni ürün elde edildiğine hem de üreticiye ve çalışanlara kazanç sağladığına işaret etti.