Domates yasağı resmen kalktı

RUS hükümeti, 1 Kasım'dan itibaren Türkiye'den Rusya Tarım Bakanlığı'nın belirlediği miktarlarda domates ithal edilmesini onayladı.
Sputnik'in haberine göre ithalatın yeniden başlamasına ilişkin kararname yayımlandı.
Rus hükümeti, Türkiye'den domates ithalatını 1 Ocak 2016'da yasaklamıştı. İthalatın, 1 Kasım'da yeniden başlayacak olmasına karşın daha önce yıllık 350 bin ton civarında olan ürün miktarı 50 bin ton ile sınırlandı.
Ayrıca, firma kısıtlamasına da giden Rusya, yalnızca 4 firmaya Rusya'ya ihracat için izin verdi. İzin verilen firmalar arasında bu ülkeye domates ihracatının yüzde 70 kadarını gerçekleştiren Antalya'dan şirket bulunmuyor.
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