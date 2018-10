Domates, merkezi Antalya'da pazarda 6 TL

SON günlerde fiyatı en çok konuşulan ve sofraların başköşesinden inmeyen domatesin Antalya’da pazarlarda fiyatı 6 TL’ye kadar çıktı. Örtü altı tarımın önemli merkezlerinden olan ve her yıl milyonlarca domates üreten Aksu ilçesinde domates sezonu henüz başlamadı. Pazarlarda tezgahlarda yerini her zaman dolduran domates ise daha çok yüksek kesim yayla olarak tabir edilen alanlardan getiriliyor.

Antalya’nın Aksu ilçesinde yaşayan ve 20 yıldır ekmeğini halk pazarlarında sebze-meyve satarak kazanan 57 yaşındaki Hediye "ılmaz, “Pazarcılık mesleğine ufaktan başladım. Daha sonra tezgahımı büyüttüm. 2 tane çalışanım var. Pazardan memnunum. 6 TL’ye domates satıyorum. Domatesi alan da memnun satan da memnun. Sıkıntı yok. Hayatta ikinci el ürünü tezgahıma koymam. Şu an Antalya’da domates yok, ondan domates pahalı satılıyor. İlaç, gübre çok pahalandı" dedi.

"Bir şey pahalı olunca daha iyi satılıyor"

Bir ürünün pahalı olduğu zaman daha iyi satıldığını savunan Yılmaz, "Bir şey pahalı olunca daha iyi satılıyor. Domatese 2 TL desem alıcı karıştıra karıştıra 3-4 kilogram alıyor. Adam şimdi 5 kilogram alıyor 30 TL verip çekip gidiyor. Sabah saat 5’te kalkarım. Herkes hale gider ürün almak için. Her istediğim ürünü buluyorum, bazen de telefon ile ayırttırıyorum. 5’de hale gidiyorum. 8’de pazara geliyorum. Haftada elimde 7-8 bin TL para dönüyor" diye konuştu.