Domates ekimi arttı

KUZEY Irak pazarının kapanmasının kendilerini fazla etkilemeyeceğini belirten üreticiler, en önemli pazarlarının Rusya olduğunu dile getirdi. Türkiye’nin en önemli örtü altı sebze üretim üssü Antalya’da yeni sezon ürünlerin dikimi yapıldı. Ürünlerden amiral gemisi domateste ise Ağustos ayında yapılan ekimler olgunlaşmaya başladı. Diğer taraftan ise bahar başlangıcına çıkarılacak olan domates fideleri de toprakla buluştu. Geçtiğimiz yıl Rusya’nın domates ithalatına kısıtlama koymasıyla zor bir dönem geçiren domates üreticisi, ilişkilerin normalleşmeye başlamasıyla yeniden domates ekimine ağırlık verdi. Öte yandan Antalya’da modern yeni seraların kurulmaya devam ettiği görüldü. Kuzey Irak pazarının kendilerini fazla etkilemeyeceğini dile getiren üreticiler, Rusya domates alım yaptığı sürece sıkıntı yaşamayacaklarını belirtti.

'IRAK PAZARI AZ ETKİLER'

Aksu Yurtpınar Mahallesi’nde 15 yıldır domates üretimi yapan Hakan Eker, Rusya pazarındaki gelişmelerin ardından domates ekimine ağırlık verdiklerini kaydetti. Geçtiğimiz yıl Rusya ile yaşanan olumsuz durumu kendilerini de kötü etkilediğini anımsatan Eker, "Rusya ile ilişkilerin yavaş yavaş düzelmesinin ardından bu yıl domates ihracatında fazla sıkıntımız olmayacağını düşünüyorum. Irak pazarının kapanması bizi az da olsa olumsuz etkileyebilir. Bizim ana pazarımız Rusya ve Avrupa ülkeleridir. Biz üretici olarak üretmeye aynı istikamette üretim yapmaya devam edeceğiz. Domatesimizin kalitesini dünya biliyor. Aynı şekilde üretmeye devam ettikçe mecbur bizden alım yapacaklar" dedi.

'YENİ SERAMIZA DOMATES EKECEĞİZ'

Üretimin yanında yeni sera kurmaya da devam ettiklerini belirten Eker, "10 bin metrekare alana naylon sera kuruyoruz. Modern bir sera olacak. Şu an iskeleti kuruldu, birkaç gün sonra üzerinin naylonunu çekeceğiz. Kasım ayı içinde bu yeni seramıza da domates ekmeyi planlıyoruz. Bizim için hayırlı olur inşallah" diye konuştu.

'FİYATLAR SPEKÜLE EDİLİYOR'

Gaziler Mahallesi’nde domates üreticiliği yapan Muharrem Akçaoğlu, Ağustos ayı ortalarında ekim yaptığını ve yeni sezonun ürünlerini birkaç gün önce hale götürdüğünü söyledi. Rusya ile yaşanan sorunun ardından domates pazarında sorun yaşadıklarını aktaran Akçaoğlu, "Pazar domatesi çekmiyor. Kış dönemindeki ara boşluklarda domatesin fiyatı yükseliyor. Hemen 'domatesin fiyatı yükseldi' diye lanse ediliyor. Bir hafta 10 gün sonra fiyat hemen düşüyor. Biz de alın terimizin karşılığını alamıyoruz" ifadelerine yer verdi.

'YENİ PAZARLAR BULMAMIZ GEREKİYOR'

Rus krizinin Antalya’da en çok turizmci ve çiftçiyi etkilediğini dile getiren Akçaoğlu, "Destekler ve pazar da yetersiz kalınca çiftçi mağdur oldu. Bizim bir şekilde yeni pazarlar bulmamız gerekiyor. Bu iş Rusya ile yürümeyecek. Her sezon böyle sıkıntılar yaşıyoruz. Avrupa’dan veya Asya’dan yeni pazarlar bulmamız gerekiyor. Rusya daha önce de ilaç kalıntısı, tuta gibi benzeri nedenlerle ürünlerimizi almadı. Hep bir sebep buluyor" dedi.

'DOMATESİN FİYATI ŞU AN DÜŞÜK'

8 dönüm serasından yeni sezon domatesi çıkardığını kaydeden Akçaoğlu, "Birkaç gün önce bir kamyonet domates götürdüm. Halde 60-70 kuruştan işlem gördü. Şu an hal fiyatı 1 ile 1.5 lira arasında olması gerek ama o da olmuyor. Onu da öncelikle satabilirsek. Bu fiyat bizi memnun etmedi. Şu an toplamaktan vazgeçtim. Umudumuz yok. Fiyat biraz yükselsin diye satışa hazır domatesi mi toplamıyorum. 25 bin kök domates ektim, bana maliyeti 2 lirayı buluyor. Fidenin zaten tanesi 80 kuruş. İlaç ve diğer masrafları da eklersek masrafımız çok büyük. Üretmesek daha kârlı olacağız" ifadelerine yer verdi.

'RUSYA PAZARI LAZIM'

Bu yıl pazarın daha genişleyeceğini umut ederek ekim yaptıklarının altını çizen Akçaoğlu, "Şu anki görünüm umut vermiyor. Irak pazarı yetersiz kalır. Bize Rusya gibi büyük pazar lazım. Rusya pazarı tam açılırsa bizim için sıkıntı olmaz. Ama her ne fiyattan olursa olsun ürünümüzü hale götürmek zorundayız" dedi.